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Bešiktaš ne planira da se zaustavi na angažovanju Lonija Vokera! Turski klub namerava dodatno da ojača igrački kadar, a trener Dušan Alimpijević mogao bi u narednom periodu da dobije još jedno zvučno pojačanje.

Crno-beli iz Istanbula večeras od 20.45 gostuju Partizanu u okviru 13. kola Evrolige, ali se u klubu već razmišlja i o narednim koracima na tržištu. Da Bešiktaš ima ozbiljne ambicije potvrdio je Ozkan Arseven, član uprave zadužen za košarkašku sekciju, u razgovoru za A Sport.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Nedavnim dolaskom Lonija Vokera turski tim je napravio veliki potez, a sada želi da pronađe još jednog košarkaša sličnog renomea i kvaliteta. Ipak, u Bešiktašu su svesni da neće biti lako pronaći odgovarajuće rešenje, pa ne isključuju ni angažovanje igrača koji bi pre svega doprineo širini rostera.