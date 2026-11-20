CRNO-BELI BI MOGLI DA DOVEDU NOVOG LONIJA VOKERA: Potraga za pojačanjima ne staje!
Bešiktaš ne planira da se zaustavi na angažovanju Lonija Vokera! Turski klub namerava dodatno da ojača igrački kadar, a trener Dušan Alimpijević mogao bi u narednom periodu da dobije još jedno zvučno pojačanje.
Crno-beli iz Istanbula večeras od 20.45 gostuju Partizanu u okviru 13. kola Evrolige, ali se u klubu već razmišlja i o narednim koracima na tržištu. Da Bešiktaš ima ozbiljne ambicije potvrdio je Ozkan Arseven, član uprave zadužen za košarkašku sekciju, u razgovoru za A Sport.
Nedavnim dolaskom Lonija Vokera turski tim je napravio veliki potez, a sada želi da pronađe još jednog košarkaša sličnog renomea i kvaliteta. Ipak, u Bešiktašu su svesni da neće biti lako pronaći odgovarajuće rešenje, pa ne isključuju ni angažovanje igrača koji bi pre svega doprineo širini rostera.
- Dovešćemo još jednog igrača. Naše poslednje pojačanje, Loni Voker, donelo je značajan kvalitet ekipi. Brzo se prilagodio i pokazao da je igrač pobedničkog mentaliteta, sposoban da promeni tok utakmice. Ako uspemo da pronađemo još jednog igrača poput njega, želeli bismo da ga dovedemo. Ukoliko ne pronađemo takvog košarkaša, angažovaćemo igrača koji će nam povećati dubinu rostera - poručio je Arseven.