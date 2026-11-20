Odluka o pobedniku pala posle produžetka.
Evroliga
"NIJE LAKO" Partizan preživeo dramu, Penjaroja otkio šta ga muči
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Košarkaši Partizana slavili su nad Bešiktašom sa 91:87 u meču 13. kola Evrolige.
Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.
"Dobili smo tešku utakmicu, neverovatan protivnik. Bore se do kraja, imaju talenat. Na kraju su stigli i da izjednače. Srećan sam, prava je čast igrati u ovakvoj atmosferi. Nisu izgovori, ali od početka sezone imamo jednog ili dva povređena igrača. Nije lako. Srećan sam i zbog Olmena, danas je igrao vrlo dobro", poručio je strateg Partizana.
KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball
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Partizan se nalazi na 11. mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i šest poraza, a u sledećem kolu gostovaće Dubaiju.
Bešiktaš je na 14. poziciji na tabeli sa učinkom 6-7 i u narednom kolu dočekaće Pariz.
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