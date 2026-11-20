"Dobili smo tešku utakmicu, neverovatan protivnik. Bore se do kraja, imaju talenat. Na kraju su stigli i da izjednače. Srećan sam, prava je čast igrati u ovakvoj atmosferi. Nisu izgovori, ali od početka sezone imamo jednog ili dva povređena igrača. Nije lako. Srećan sam i zbog Olmena, danas je igrao vrlo dobro", poručio je strateg Partizana.