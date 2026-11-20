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Partizan će u večerašnjem duelu protiv Bešiktaša, u okviru 13. kola Evrolige, biti dodatno oslabljen. Crno-beli neće moći da računaju na Luku Vildozu, koji zbog problema sa skočnim zglobom propušta utakmicu u dvorani "Aleksandar Nikolić", zakazanu za 20.45.

Argentinski plejmejker je uprkos povredi već odigrao nekoliko utakmica, ali neće biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji za susret sa ekipom Dušana Alimpijevića.

1/11 Vidi galeriju Argentinski košarkaš Luka Vildoza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Printscreen / Twitter / PartizanBC

Osim Vildoze, van sastava će biti i Lamar Stivens zbog istegnuća mišića lista, kao i Derek Vilis i Itan Tompson, koji se još oporavljaju od ranije zadobijenih povreda.

Ipak, ima i dobrih vesti za navijače Partizana. Kevarijus Hejs se oporavio od povrede ramena zbog koje je propustio pet utakmica i ponovo će biti u konkurenciji za večerašnji duel.

Crno-bele tako očekuje ozbiljan izazov protiv Bešiktaša, ali povratak američkog centra predstavljaće značajno pojačanje za Penjaroju.

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