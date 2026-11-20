TOTALNA KATASTROFA ZA PARTIZAN! Otpao i lider tima!
Partizan će u večerašnjem duelu protiv Bešiktaša, u okviru 13. kola Evrolige, biti dodatno oslabljen. Crno-beli neće moći da računaju na Luku Vildozu, koji zbog problema sa skočnim zglobom propušta utakmicu u dvorani "Aleksandar Nikolić", zakazanu za 20.45.
Argentinski plejmejker je uprkos povredi već odigrao nekoliko utakmica, ali neće biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji za susret sa ekipom Dušana Alimpijevića.
Osim Vildoze, van sastava će biti i Lamar Stivens zbog istegnuća mišića lista, kao i Derek Vilis i Itan Tompson, koji se još oporavljaju od ranije zadobijenih povreda.
Ipak, ima i dobrih vesti za navijače Partizana. Kevarijus Hejs se oporavio od povrede ramena zbog koje je propustio pet utakmica i ponovo će biti u konkurenciji za večerašnji duel.
Crno-bele tako očekuje ozbiljan izazov protiv Bešiktaša, ali povratak američkog centra predstavljaće značajno pojačanje za Penjaroju.
BONUS VIDEO: