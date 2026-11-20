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Ozbiljan alarm upaljen je u Partizanu! Povrede su postale jedan od najvećih problema crno-belih u sezoni 2026/27, a situacija u igračkom kadru sve više zabrinjava navijače, ali i stručni štab na čelu sa Đoanom Penjarojom.

Prema dosadašnjim informacijama, čak šest košarkaša Partizana imalo je zdravstvene probleme od početka sezone. Na spisku su Derek Vilis, Tonje Džekiri, Kevarijus Hejs, Itan Tompson, Lamar Stivens i Luka Vildoza.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Poslednja vest dodatno je zabrinula navijače crno-belih - Luka Vildoza neće igrati protiv Bešiktaša. Klub je potvrdio da argentinski plejmejker propušta večerašnji duel 13. kola Evrolige u dvorani "Aleksandar Nikolić" zbog problema sa skočnim zglobom. Vildoza je uprkos tegobama već odigrao nekoliko utakmica, ali sada ponovo mora na pauzu.

Posebno zabrinjava činjenica da se problemi nižu iz utakmice u utakmicu, pa trener crno-belih često ne može da računa na sve raspoložive snage. Hejs je zbog povrede ramena propustio pet utakmica, Džekiri je imao probleme sa preponama, dok se Tompson suočio sa nagnječenjem u predelu kuka.

Ni tu nije kraj! Stivens je zbog istegnuća mišića lista ponovo van stroja, dok su i Vilisove ranije povrede dodatno opteretile rotaciju.

1/11 Vidi galeriju KK Partizan - pripreme Foto: KK PARTIZAN

Dobra vest za Partizan jeste povratak Kevarijusa Hejsa, koji se oporavio od povrede ramena i ponovo će biti u sastavu. Ipak, to ne menja činjenicu da je zdravstveni bilten ekipe daleko od idealnog.

Evroliga ne ostavlja mnogo prostora za odmor, utakmice se nižu velikom brzinom, a Penjaroja će morati da pronađe način da sačuva igrače i izbegne nove pehove.

Jedno je sigurno - Partizan se suočava sa ozbiljnim kadrovskim problemima, a povrede bi mogle značajno da utiču na ambicije crno-belih u nastavku sezone.

Lista povređenih igrača:

Derek Vilis - povreda skočnog zgloba još od prvog kola Evrolige.

Tonje Džekiri - istegnuće prepona, zbog kojeg je propustio osam utakmica.

Kevarijus Hejs - povreda ramena, propustio pet utakmica.

Itan Tompson - nagnječenje u predelu kuka.

Lamar Stivens - istegnuće mišića lista.

Luka Vildoza - imao je problem sa podlakticom, a sada i sa skočnim zglobom.

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