Džered Batler će igrati protiv Barselone u 13. kolu Evrolige, nakon što je propustio meč sa Milanom.
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POZNATO DA LI BATLER IGRA PROTIV BARSELONE! Najnovije vesti iz tabora crveno-belih!
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Košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni od 20.30 u 13. kolu Evrolige.
Iako je zbog virusa preskočio okršaj sa Milanom u utorak gde je Zvezda doživela poraz (91:77), Džered Batler će biti spreman za okršaj u Blaugrani.
Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
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Podsetimo, Zvezda će u ovaj duel ući bez Čime Monekea koji je ranije, odlukom tenera Ibona Navara, ostao u Beogradu.
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