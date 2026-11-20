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Efes je na 14. mestu sa šest pobeda i sedam poraza, a Asvel je na 17. poziciji sa četiri pobede i devet poraza

1/11 Vidi galeriju Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ekipa Pabla Lasa dominirala je od starta meča i zabeležila najubedljiviju pobedu u sezoni.

Metju Strazel je odgrao sjajno i upisao 20 poena uz 6 asistencija i nastavio niz utakmica na kojima ima makar 5 asistencija, dok je 20 poena imao i Džordan Lojd, 15 poena i 8 asistencija je bio učinak Kamerona Pejna, 14 je imao Justa, Dario Šarić 12 i 7 skokova, a 10 poena ubacio je Kai Džons.

U redovima Asvela su Nejt Sestina i mladi Foždo-Dada imali po 16 poena, dok je iskusni Peti Mils utakmicu završio sa 15 postignutih poena.

U narednom kolu, Efes će gostovati Baskoniji, dok će Asvel dočekati Milano.