Dušan Alimpijević je po ulasku u halu dobio aplauz svih prisutnih navijača
Evroliga
NESTVARNE SCENE IZ PIONIRA: Navijači Partizana aplauzom dočekali selektora Alimpijevića! Pogledajte njegovu reakciju
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Košarkaši Partizana u 13. kolu Evrolige dočekuju Bešiktaš.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić", popularnom Pioniru.
KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball
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Turski tim sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević, pa je bilo zanimljivo kako će grobari dočekati trenera gostiju, s obzirom da je nekada predvodio sa klupe večitog rivala Crvenu zvezdu.
Dušan Alimpijević je po ulasku u halu dobio aplauz svih prisutnih navijača.
I sam se na isti način revanširao, otpozdravivši aplauzom.
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