Košarkaši Olimpijakosa pobedili su na svom terenu u Atini Real Madrid 92:76 (19:14, 31:19, 23:19, 19:24), u 13. kolu Evrolige.
Evroliga
OLIMPIJAKOS PONIZIO REAL: Madriđani se proveli kao bosi po trnju u Atini
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Olimpijakos su predvodili Tajrik Džons sa 22 poena i osam skokova i Evan Furnije sa 17 poena i pet asistencija.
Kod Reala bolji od ostalih bio je Teo Maledon sa 17 poena i sedam asistencija.
Olimpijakos je drugi sa 10 pobeda i tri poraza, a Real je na devetom mestu sa sedam pobeda i šest poraza.
U narednom kolu, Olimpijakos će dočekati Hapoel, dok će Real ugostiti Žalgiris.
(Beta)
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