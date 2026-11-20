Barselona - Crvena zvezda 100:103
EVROLIGA
ZVEZDIN HEROJ U BLAUGRANI POSLAO MOĆNU PORUKU: Nebo je granica, definitivno...
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Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su veliku pobedu u 13. kolu Evrolige, pošto su nakon prave drame i produžetka savladali Barselonu u Blaugrani rezultatom 103:100.
Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia
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Junak pobede crveno-belih bio je Tajson Karter koji je izneo svoje prve impresije posle meča.
Karter smatra da nema limita za ovaj tim.
"Da, nebo je granica, definitivno. Baš sam srećan zbog pobede. Pokazali smo mnogo borbenosti. Barsa je veoma dobar tim i pobedili smo ih u gostima. Pokazali smo otpornost i kako treba da reagujemo posle dva poraza.", zaključio je Karter.
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