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Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu, posle produžetka, Bešiktaš 91:87 (20:22, 21:19, 22:18, 14:18, 14:10), u utakmici 13. kola Evrolige.

Trener turskog tima Dušan Alimpijević izneo je prve utiske posle meča.

"Čestitam, zaslužili su pobedu. Tri su razloga što smo igrali ovako. Selekcija šuta, rival je bio agresivan i atmosfera. Nismo mogli da se prilagodimo na nju", rekao je strateg Bešiktaša.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

Partizan zauzima 11. mesto na tabeli sa sedam pobeda i šest poraza, dok se Bešiktaš nalazi na 14. poziciji sa skorom 6/7.

Beogradski crno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija, dok će Bešiktaš u Istanbulu dočekati Pariz.