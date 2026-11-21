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Naime, početkom juna, tačnije 5. juna 2026. godine, gotovo svi domaći sportski mediji, među kojima je bio i naš portal, objavili su informaciju da je španski stručnjak produžio ugovor sa Partizanom do leta 2028. godine.

Vest je tada objavljena kao potvrđena informacija, a o njoj su izveštavali brojni mediji. Sportal je naveo da je informacija stigla iz izvora Meridian sporta, dok je Mozzart Sport objavio da mu je produžetak saradnje potvrđen.

Međutim, u narednih pet meseci iz Partizana nije stigao demanti, niti je bilo javnog objašnjenja da dogovor zapravo nije postignut.

Sve do danas.

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović oglasio se povodom novog ugovora i odlučio da, kako je sam rekao, razjasni jednu neistinu koja se prethodnih meseci pojavljivala u javnosti.

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- Kada je reč o treneru, želim da razjasnim još jednu neistinu koja se prethodnih meseci pojavljivala u javnosti.Pisalo se da je Đoanu Penjaroji ugovor već produžen, što nije bilo tačno. Kao i mnoge druge informacije koje se plasiraju o našem klubu, i ova je bila neosnovana. Pre nekoliko dana Upravni odbor KK Partizan doneo je odluku da Đoanu Penjaroji ukaže poverenje da vodi prvi tim još dve godine - poručio je Mijailović za "Mozzart Sport".

Ako je informacija iz juna bila netačna, zbog čega Partizan tada nije reagovao? Zašto je klub dozvolio da pet meseci u javnosti postoji priča da je treneru produžen ugovor, ukoliko se to zapravo nije dogodilo?

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Posebno je problematičan način na koji je čitava situacija predstavljena javnosti. Nije ozbiljno, niti je korektno, naknadno optužiti veliki broj domaćih i stranih medija da su plasirali lažne informacije, a pritom prećutati činjenicu da klub punih pet meseci nije uputio nijedan zvaničan demanti.

Novinari su tada izveštavali o produžetku ugovora koji je predstavljen kao gotova stvar, a Partizan je imao dovoljno vremena da izađe u javnost i jasno kaže da takav dogovor nije postignut. To se nije dogodilo.

Ukoliko je informacija zaista bila netačna, odgovornost za pravovremeno reagovanje bila je i na klubu. Nije dovoljno pet meseci kasnije izaći pred javnost i sve medije koji su preneli tu informaciju označiti kao izvor neistina, bez osvrtanja na sopstveno ćutanje.

Naravno, niko ne spori pravo Partizana da demantuje netačne navode, ali isto tako javnost ima pravo da pita zbog čega se čekalo toliko dugo. Transparentnost ne podrazumeva samo objavljivanje dobrih vesti, već i pravovremeno razjašnjavanje informacija koje se tiču jednog od najvažnijih ljudi u klubu.

Produžetak ugovora sa trenerom nije beznačajna informacija, niti obična medijska spekulacija. Reč je o jednoj od najvažnijih odluka u sportskom sektoru kluba, koja direktno govori o poverenju uprave u stručni štab i dugoročnim planovima.

1/7 Vidi galeriju Ostoja Mijailović - konferencija za medije Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com

Zbog toga je bilo sasvim očekivano da, ukoliko navodi nisu tačni, Partizan odmah izađe sa zvaničnim objašnjenjem. Umesto toga, prošlo je gotovo pet meseci, a tek sada, kada je objavljen novi ugovor do 2029. godine, predsednik kluba odlučio je da se vrati na junsku informaciju i označi je kao neistinitu.

Dodatnu nedoumicu predstavlja činjenica da tada nije reč bila o jednom izolovanom napisu, već o informaciji koju su preneli brojni relevantni sportski mediji.

Naravno, Mijailović je sada jasno izneo stav kluba i potvrdio da je odluka o novom ugovoru doneta tek pre nekoliko dana. Ipak, ostaje pitanje zbog čega se čekalo toliko dugo da se javnost upozna sa, kako tvrdi prvi čovek crno-belih, pravim stanjem stvari.

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