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Košarkaši Crvene zvezde upisali su veliku pobedu u prethodnom kolu Evrolige, pošto su u gostima, posle produžetka i haotične završnice, savladali Barselonu rezultatom 103:100.

Crveno-beli su uspeli da izdrže pritisak u „Blaugrani“ i prelome meč u svoju korist. Veliki doprinos takvom ishodu dali su i sami igrači domaćeg tima, koji su u samom finišu izgubili živce zbog sudijskih odluka. Arbitri su im u poslednjim sekundama dosudili čak tri tehničke greške, što je Tajson Karter iskoristio i odveo Zvezdu na nedostižnu razliku.

Ni po završetku susreta strasti u taboru katalonskog kluba se nisu smirile, pa su igrači Barselone u svojim obraćanjima fokus stavili gotovo isključivo na suđenje. Pri tome su zanemarili situacije koje su išle njima u prilog - poput nedosuđenog petog faula Džastina Robinsona, kao i nekoliko simuliranja Darija Brizuele i Đoela Pare.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

U kritikama je prednjačio upravo Džastin Robinson, koji je u izjavi za „The Basketlab“ ocenio da je teško igrati „pet protiv osam“.

„Moramo bolje da održavamo prednost i ja moram da prestanem da gubim loptu da bih bio lider. Prihvatam kaznu, ali sudije nas ometaju. Teško je, igramo pet protiv sedam ili pet protiv osam. Pretpostavlja se da smo Barselona, trebalo bi da imamo poštovanje, nadam se da možemo imati nešto. Udaran sam sa svih strana, imam ogrebotine i ne sviraju mi ništa. Meni sviraju faulove, ali kada ja probijam ne sviraju ništa. Nisam od onih koji se žale, ali treba biti pravedan. Radimo sjajan posao, borimo se sa malim brojem igrača. Dajemo sve od sebe“, rekao je Robinson.

Američki košarkaš je dodao da ekipa već duže vreme oseća da nema adekvatan tretman kod arbitara.

„Osećali smo se nepoštovano, i to se dešava već nekoliko utakmica. Ovo je prvi put da otvoreno govorim o tome; smatram se jednim od lidera koji diže glas u ovom timu i moramo zaslužiti poštovanje. Ne želim da ljudi počnu da me napadaju govoreći da se žalim, ali, zbog mojih saigrača i mene samog, moramo da se zaštitimo na terenu“, poručio je Robinson.

Džastin Robinson na meču Barselona - Crvena zvezda Foto: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Saigrača je podržao i Dario Brizuela, istakavši da tokom svoje trinaestogodišnje karijere nikada ranije nije video da pristalice Barselone ubacuju predmete na parket.

„Ono što se dogodilo na kraju nije prihvatljivo, nije prvi put. I više nije zbog nas, koje ne poštuju, to je zbog Barselone. Imam 13 godina karijere i prvi put vidim da naši navijači bacaju stvari. Neće se dogoditi ništa, nikada se ništa ne događa“, istakao je Brizuela.

Đoel Para, od čije je reakcije na terenu i krenula serija protesta, takođe je uputio zamerke sudijama, ali je za razliku od saigrača priznao da odgovornost za poraz leži i na samoj ekipi.

„Treba nešto da se uradi. Mislim da nas ne poštuju. Neko mora nešto da uradi, bilo da je to klub, igrači ili uprava. Ako mislimo da smo izgubili zbog sudija, pravimo ozbiljnu grešku. Nedostajalo je poštovanja prema nama i nije prvi put, ali u poslednjoj četvrtini smo prestali da igramo, kako u napadu, tako i u odbrani“, zaključio je Para.

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