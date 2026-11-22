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Trijumfom nad ekipom Bešiktaša košarkaši Partizana su demonstrirali pomak u odnosu na ranija izdanja, pre svega u načinu na koji su meč uspešno priveli kraju. Analizirajući detalje koji su prelomili ovaj duel u emisiji „SPORTUNA“ na televiziji UNA, Milutin Aleksić se posebno osvrnuo na doprinos trenera Đoana Penjaroje igri i timskoj atmosferi.

Prema Aleksićevom mišljenju, angažovanje španskog trenera predstavlja jedan od najznačajnijih poteza za klub u tekućoj godini.

„Penjaroja je jedna od najboljih stvari koje su se desile Partizanu ove godine. Kao što sam pričao i za Karlika (Džounsa), to je njegov pečat. Imati igrača koji je van rostera, a kada se vrati na teren izgleda tako dobro, govori o radu na treninzima i odnosu trenera i igrača.“

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Olmen doneo novu energiju protiv bivšeg kluba

U fokusu analize našao se i Kajl Olmen, koji je uprkos ranijem odsustvu iz sastava dobio zapaženu minutažu i ostavio veoma pozitivan utisak.

„Da li si ti uopšte u jednom trenutku prepoznao da je to igrač koji se nije ni skidao i nije bio u protokolu? Ja nisam. To govori o treneru i atmosferi koju stvara. Olmen je zaista bio osveženje. Doduše, igrao je protiv bivšeg tima, što treba reći. Poznavao je određene principe Alimpijevićeve igre, a verovatno je postojala i dodatna motivacija za dokazivanjem.“

Sa druge strane, nekadašnji košarkaš je skrenuo pažnju i na individualni kvalitet rivala koji je zadavao muke odbrani crno-belih.

„Imali smo nezgodnog Morgana, koji igra pik-en-pop i širi igru, pa se tako otvara mnogo prostora u reketu. Tu je bio i Džefris, NBA igrač koji je veoma interesantan.“

Napredak u odnosu na Valensiju i igra u završnici

Upoređujući ovaj susret sa prethodnim okršajem protiv Valensije, Aleksić je naglasio da je ključ uspeha ležao u većem doprinosu širine igračkog kadra, što je timu preko potrebno.

„Ne možemo da ne povučemo paralelu sa utakmicom protiv Valensije. Ovog puta priključili su se i ostali. Pajola je šutirao četiri od četiri za tri poena, sve do petog pokušaja. Partizanu je to neophodno i čini mi se da je upravo to donelo rezultat.“

Poseban akcenat stavljen je na defanzivni segment u samom finišu, gde je odbrana u poslednjem posedu gostiju odigrala presudnu ulogu.

„Partizan je u jednom trenutku između treće i četvrte četvrtine prelomio utakmicu i otišao na dvocifrenu prednost. Veruj mi, bolja odbrana se isplatila u poslednjem napadu Bešiktaša. Ekipa je mogla da ispusti pobedu, ali ne mogu da kažem da bi to bilo nezasluženo. Uvek je zasluženo kada neka ekipa dođe u situaciju da se bori za pobedu. Ipak, Partizan mora bolje da zatvara utakmice.“

Za sam kraj, Aleksić je apostrofirao i jedan konkretan odbrambeni potez iz završnice koji mu je privukao posebnu pažnju.

„Dugo nisam video bolju odbranu jedan na jedan od one kada je Karlik pokušao step-bek. Protivnik ga je zaustavio čistom rampom. Karlik je možda i mogao ranije da reši utakmicu, ali je važno to što Partizan sada bolje zatvara ovakve mečeve“, zaključio je Milutin Aleksić.

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