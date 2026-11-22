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Dobre vesti za navijače Partizana!

Derek Vilis ponovo je u sastavu crno-belih nakon gotovo dva meseca pauze zbog povrede, pa će trener Partizana u nastavku sezone imati još jednu opciju u rotaciji.

1/4 Vidi galeriju Derek Vilis Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Valentino Orsini/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Američki košarkaš doživeo je veliki peh praktično na samom početku svog mandata u Beogradu. Na debiju u dresu Partizana protiv Olimpije iz Milana povredio se već posle tri minuta provedena na parketu, nakon čega je usledila duga pauza i oporavak.

Utakmica u Beogradskoj areni protiv Dubaija predstavljaće njegov debi u regionalnom prvenstvu, a povratak stiže u važnom trenutku za crno-bele, koji će protiv istog rivala odmeriti snage i za tri dana u Evroligi.

Vilis je igrač koji može da donese dodatnu širinu u napadu, posebno zahvaljujući šutu sa distance i sposobnosti da raširi protivničku odbranu. Njegove visina i napadačke karakteristike mogle bi da budu značajne za Partizan u nastavku sezone.

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