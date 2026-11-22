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Virtus u sjajnom raspoloženju stiže u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi!

Ekipa Aleksa Mumbrua upisala je dramatičnu pobedu protiv Rome rezultatom 117:110, čime je najavila da će biti ozbiljan protivnik crveno-belima.

Klub iz Bolonje do trijumfa je stigao posle neizvesne završnice, a junak utakmice bio je Markus Kar sa 27 poena. Kanađanin je pogodio ključnu trojku u finišu i prelomio susret u korist svog tima.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Virtus je prethodno savladao i Panatinaikos, pa u Beograd dolazi sa dodatnim samopouzdanjem.

Evroligaški duel Crvene zvezde i Virtusa na programu je u utorak od 19 časova.

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