Virtus dolazi u Beograd sa samopouzdanjem nakon pobede protiv Rome, spreman za duel sa Crvenom zvezdom.
spakovali 117 poena
VIRTUS SE NAOŠTRIO ZA ZVEZDU! Rafalna paljba pred dolazak u Beograd!
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Virtus u sjajnom raspoloženju stiže u Beograd na megdan Crvenoj zvezdi!
Ekipa Aleksa Mumbrua upisala je dramatičnu pobedu protiv Rome rezultatom 117:110, čime je najavila da će biti ozbiljan protivnik crveno-belima.
Klub iz Bolonje do trijumfa je stigao posle neizvesne završnice, a junak utakmice bio je Markus Kar sa 27 poena. Kanađanin je pogodio ključnu trojku u finišu i prelomio susret u korist svog tima.
Barselona - Crvena zvezda, Evroliga Foto: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia
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Virtus je prethodno savladao i Panatinaikos, pa u Beograd dolazi sa dodatnim samopouzdanjem.
Evroligaški duel Crvene zvezde i Virtusa na programu je u utorak od 19 časova.
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