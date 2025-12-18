Slušaj vest

Šamar koji je teže pao navijačima nego igračima koji su direktno krivi za novu blamažu. Po ko zna koji put pristalice kluba iz Humske postavljaju isto pitanje: Ko vas sastavi? Košarkaški kvaliteti igrača Partizana su takvi kakvi jesu i o tome se može diskutovati, ali iz dana u dan je sve jasnije da su neke njihove druge osobine mnogo upitnije.

Moglo je to da se vidi baš nakon poraza od ekipe iz Bolonje. Džabari Parker, čovek koji ima najveći ugovor u istoriji Partizana, nestvarnih 2,5 miliona evra, i dalje misli da je jedan od najboljih igrača u Evropi. Amerikanac, koji je trebalo da bude prva napadačka opcija, doživeo je da ga trener uopšte ne uvodi u igru jer bi s njim na parketu kanal bio još dublji...

- Stvar broj jedan je igranje, zar ne? Vi znate moje mogućnosti, znate da sam jedan od najboljih igrača u Evropi. I to je smer u kom želim da idem. Da li je to ovde ili je to negde drugde... Moram da brinem o svojoj budućnosti. Ali, kao što sam rekao i ranije, ja sam profesionalac i moram da se pojavim na poslu sutradan bez obzira na situaciju - rekao je Parker.

Neverovatno, zaista. Ne znamo u kom svetu živi Džabari, ali ovakvim ponašanjem i igrom ne da ne brine o svojoj budućnosti, već je pitanje postoji li neko dovoljno lud da ga angažuje nakon ove sramote koju prikazuje u crno-belom dresu. Priča se po kuloarima i da Parker namerno opstruira ne bi li što pre našao novu sredinu...

Priliku da ćuti propustio je i Sterling Braun, takođe preskupo plaćen bek, koji je svojevremeno tvrdio da je najbolji šuter u Evroligi. Od početka ove sezone pati se s formom, statistički i nije tako loš, ali primetna je njegova očajna igra u odbrani, česta ispadanja, gubljenje lopti, dekoncentracija...

Sterlingovim ušima smetaju zvižduci navijača, onih koji su s teškom mukom izdvojili novac da bi gledali milionere koji i dalje ne shvataju čiji grb nose na dresu.

- Ne zanimaju me zvižduci navijača - poručio je nakon debakla od Virtusa.

Neko bi morao da mu objasni da bi i te kako trebalo da ga zanima reakcija navijača, jer dobrim delom prima platu zahvaljujući upravo tim ljudima, koji pune klupsku kasu plaćajući nikad skuplje ulaznice.

Mušičavom Dvejnu Vašingtonu ne može mnogo toga da se zameri kad je doprinos igri u pitanju. Dosta se poboljšao u odnosu na prošlu sezonu, na kraju, sam je izvukao nekoliko pobeda za Partizan. Ipak, nespretno je pohvalio novog trenera Mirka Ocokoljića jer se "više ne dere na igrače".

- Nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savete, daje nam samopouzdanje, zaista je dobro što nam je trener - Dvejnove su reči, koje su kod navijača izazvale samo kontraefekat.

Jer, velika većina igrača dokazuje da i te kako treba da se podvikne na njih, količina gluposti koje prave na terenu gotovo je nepodnošljiva za ovaj nivo takmičenja i novac koji dobijaju.

