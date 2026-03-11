VIRTUS - PARTIZAN: Crno-beli vode na poluvremenu!
Košarkaši Partizana nastavljaju najelitnije evropsko klupsko takmičenje gostovanjem protiv ekipe Virtusa u Bolonji. Utakmica počinje u 20.45, a tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon odlaganja utakmice 30. kola protiv Dubaija, dok je Virtus u istom kolu poražen od Real Madrida rezultatom 92:84.
U prvom ovosezonskom susretu u Beogradskoj areni, Virtus je savladao crno-bele rezultatom 68:86.
18. minut - Fernando ne može da pogodi bacanje!
Centar Partizana je promašio četiri vezana bacanja...
17. minut - Prvo vođstvo Virtus!
Partizan je izgubio loptu, a Morgan je u tranziciji položio loptu za 43:41
16. minut - Novo vođstvo Partizana!
Sjajno se snašao Karlik Džons i pogodio sa poludistance, i on je postao dvocifren!
12. minut - Sjajna reakcija Osetkovskog!
Promašio je Lakić otvorenu trojku, ali je Osetkovski uspeo da poentira "iz odbojke"!
10. minut - Fernando polovičan!
Centar Partizana je pogodio prvo, a promašio drugo slobodno bacanje!
Dijuf na drugoj strani pogađa dva slobodna bacanja! 25:29
6. minut - Raspucao se Edvards!
Još jednu trojku postigao je košarkaš Virtusa, sada je dvocifren, a crno-beli imaju +5
4. minut - Fantastičan start Partizana!
Duško Ivanović je zatražio tajm-aut kako bi razmrdao svoju ekipu, crno-beli vode rezultatom 13:2!
Uspeli su domaći da se probude posle tajm-auta i naprave seriju od 7:2!
3. minut - Edvards prekida seriju Partizana!
Karsen je probio i postigao prve poene za svoj tim 2:8
2. minut - Trojkaaa!
Dilan Osetkovski postiže trojku! Karlik Džons potom poentira pod faulom, a onda uspešno realizuje dodatno slobodno bacanje za 0:8