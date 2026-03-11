Svi događaji
Od najnovijeg
21:34

Završena je druga četvrtina!

Virtus Bolonja - KK Partizan: 48:52

21:31

20. minut - Trojkaaa!

Dilan Osetkovski pogađa trojku, on ima 10 poena na svom kontu!

21:25

18. minut - Fernando ne može da pogodi bacanje!

Centar Partizana je promašio četiri vezana bacanja...

21:22

17. minut - Prvo vođstvo Virtus!

Partizan je izgubio loptu, a Morgan je u tranziciji položio loptu za 43:41

21:18

16. minut - Novo vođstvo Partizana!

Sjajno se snašao Karlik Džons i pogodio sa poludistance, i on je postao dvocifren!

21:17

15. minut - Izjednačenje!

Dijuf je pogodio iz veoma teške pozicije za prvo izjednačenje! 39:39

21:13

14. minut - Edvards ne promašuje...

Još jednu trojku je pogodio Karsen Edvards! 31:34

21:12

13. minut - Trojkaaa!

Nik Kalates se sjajno snašao i postigao veoma bitnu trojku 28:34

21:11

12. minut - Sjajna reakcija Osetkovskog!

Promašio je Lakić otvorenu trojku, ali je Osetkovski uspeo da poentira "iz odbojke"!

21:10

Završena je prva četvrtina!

Virtus Bolonja - KK Partizan: 25:29

21:03

10. minut - Fernando polovičan!

Centar Partizana je pogodio prvo, a promašio drugo slobodno bacanje! 

Dijuf na drugoj strani pogađa dva slobodna bacanja! 25:29

20:59

8. minut - Milton!

Sjajno je Kalates proigrao Miltona koji je pogodio trojku iz ćoška za +2

20:57

6. minut - Raspucao se Edvards!

Još jednu trojku postigao je košarkaš Virtusa, sada je dvocifren, a crno-beli imaju +5

20:55

5. minut - Nova trojka Edvardsa...

On već ima sedam poena na svom kontu 12:18

20:48

4. minut - Fantastičan start Partizana!

Duško Ivanović je zatražio tajm-aut kako bi razmrdao svoju ekipu, crno-beli vode rezultatom 13:2!

Uspeli su domaći da se probude posle tajm-auta i naprave seriju od 7:2!

20:47

3. minut - Edvards prekida seriju Partizana!

Karsen je probio i postigao prve poene za svoj tim 2:8

20:46

2. minut - Trojkaaa!

Dilan Osetkovski postiže trojku! Karlik Džons potom poentira pod faulom, a onda uspešno realizuje dodatno slobodno bacanje za 0:8

20:45

1. minut - Počela je utakmica!

Džekiri postiže prve poene na večeranjoj utakmici 0:2

16:30

