SVE JE JASNO

Četa Saše Obradovića pobedila je turski tim sa 79:73 i napravila ozbiljan korak ka plasmanu u plej-of, te se sada nalazi na šestom mestu sa skorom 18-13.

Odličnu utakmicu protiv Fenerbahčea odigrao je i Kodi Miler-Mekintajer koji je imao dabl-dabl učinak od deset poena i čak 12 asistencija, a malo je falilo da stigne i do tripl-dabla pošto je ostao na osam skokova.

Po završetku utakmice, Amerikanac se oglasio na društvenim mrežama gde je moćnom porukom na srpskom jeziku bacio u trans navijače Zvezde.

- Korak po korak - napisao je Kodi, te svima jasno stavio do znanja da pravi izazovi tek slede.

Naredni meč za crveno-bele neće biti lak, pošto ih u ABA ligi čeka Dubai, a potom će u Evroligi gostovati Panatinaikosu 20. marta od 20.15.

