Crvena zvezda je donekle ispravila ono što je uradila u prethodnoj utakmici, pošto je u 31. kolu Evrolige pobedila prvaka Evrope, aktuelnog lidera Evrolige i verovatno najbolju ekipu na starom kontinentu u ovoj sezoni.

Crveno-beli su prekinuli niz Fenerbahčea od devet evroligaških, a ukupno 19 vezanih pobeda, a da stvar bude još "slađa", pobrinula se činjenica da je turski tim ove sezone pao drugi put protiv crveno-belih koji su bili bolji i u trećem kolu i utakmici odigranoj u Istanbulu.

Utisak je da Beogradska arena od starta sezone nije bila punija na mečevima u kojima je Crvena zvezda domaćin, a prema podacima sa zvaničnog sajta Evrolige, utakmicu je sa tribina gledalo 20.377 navijača.

Imali su oni i svi kraj malih ekrana šta da vide.

Crvena zvezda se mučila u prvom poluvremenu, a onda u trećoj četvrtini samlela rivala, pa u poslednjih 10 minuta osigurala zlata vredna pobedu.

Preživela je Zvezda reviju promašaja Džordana Nvore (5/16 iz igre, 0/4 za tri poena) i Džereda Batlera (5/14 iz igre, 0/3 za tri poena), a za razliku od poraza od Bajerna u prethodnom kolu, Saša Obradović je od obojice pomenutih igrača dobio bitne stvari.

Nvora je u drugom poluvremenu zabeležio neke izuzetno važne poene, dok je Batler skupljao asistencije i tako pomogao Kodiju Mileru-Mekintajeru.

1/7 Vidi galeriju Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U sastavu ovaj put nije bilo Jaga dos Santosa, a njegovih tri i po minuta je dobio Tajson Karter.Na startu sezone je pokazao šta navijači mogu da dobiju od njega, ali je činjenica da je još uvek rano da se očekuje da na ozbiljnijem nivou doprinese igri crveno-belih, uzimajući u obzir činjenicu da se tek vratio posle bolesti i dugog oporavka.

Čima Moneke je bio najbolji strelac sa 21 poenom, pogodio je četiri trojke i tako iznenadio mnoge, ali je ulogu heroja ovaj put "ukrao" Kodi Miler-Mekintajer.

Amerikanac je pokazao da je jedan od najboljih plejmejkera Evrolige u ovoj sezoni, a realnost je da nema puno košarkaša koji mogu da odigraju onakvih 34 minuta.

Tačnije, Miler-Mekintajer je protiv Fenerbahčea bio u igri 33 minuta i 52 sekunde i za to vreme je bio brutalan. Promašaji koje je imao (4/11 iz igre, 1/5 za tri poena) i tri izgubljene lopte mogu da se zaborave.

Kodi je u petak uveče svima izjavio da je apsolutni lider Crvene zvezde. Utakmicu je završio sa 10 poena, 12 asisstencija i osam skokova, a najbolji je bio upravo onda kada je bilo najvažnije i najzaslužniji je za rezultatski povratak i preokret crveno-belih.

Šesti put u sezoni je imao dvocifren broj asistencija, a dva skoka su mu falila da postane tek drugi igrač u istoriji koji je u Evroligi zabeležio dva tripl-dabl učinka (evroligaški tripl-dabl pored Kodija imaju još tri igrača).

Ove sezone u proseku beleži 12,3 poena, 7,1 asistencija i 4,4 skokova po utakmici. Najbolji je asistent lige, a po prosečnoj minutaži drugi u celoj ligi sa 30 minuta i pet sekundi po utakmici. Ispred njega je samo Kendrik Nan sa 30 minuta i 16 sekundi, ali je košarkaš Zvezde odigrao sedam utakmica više.

Naravno, izuzetno bi važno za Zvezdu bilo da i u nastavku sezone Miler-Mekintajer bude na sličnom nivou, ali bi još važnije bilo kada bi crveno-beli uspeli da izbegnu dramu u barem nekoj u predstojećih utakmica, pa da plejmejker dobije i neki minut odmora, jer dovoljno dobru zamenu u ovom trenutku nema.

Saša Obradović je posle utakmicei istakao značaj Miler-Mekintajera.

"Kodi je odigrao zrelo i pametno. Vodio je računa, kao i u završnici. Bio je vrhunski, falilo mu je dva skoka za tripl-dabl što je fenomenalno. Mislim da je zaslužio to, s obzirom na utakmicu kakvu je odigrao. Drago mi je zbog njega. On je bio taj koji je okupljao ekipu u svakom momentu. Pokazao je liderske sposobnosti na ovoj utakmici", rekao je Obradović.

