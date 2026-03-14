Crvena zvezda je u 31. kolu pobedila prvaka Evrope i aktuelnog lidera Evrolige koji igra u fenomenalnoj formi.

Ekipa Saše Obradovića je najviše zahvaljujući Kodiju Miler-Mekintajeru, Čimi Monekeu i odličnoj trećoj četvrtini srušila Fenerbahče, a jedan potez plejmejkera crveno-belih je izazvala erupciju u dvorani.

Miler-Mekintajer je u trenucima kada je Zvezda hvatala u potpunosti rezultatski priključak za rivalom, imao strašno zakucavanje, ali je tom prilikom uspeo da izbegne ozbiljnu povredu.

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea

Naime, Amerikanac je poleteo prema košu, a Tejlen Horton-Taker je pokušao sa leđa da napravi blokadu. Horton-Taker je napravio prekršaj, a oba košarkaša su pala na parket.

Košarkaš Fenerbahčea je shvatio da postoji opasnost da Miler-Mekintajer ima težak pad i povredu, pa je u padu uhvatio košarkaša Crvene zvezde.

Kada su obojica pali na parket, Horton-Taker je potapšao rivala po leđima, a ponesen euforijom, Kodi je ustao i proslavio pogodak sa navijačima i saigračima.

Nije poznato da li je Miler-Mekintajer zahvalan protivniku zbog ovog poteza, ili je ljut zbog grubog faula koji je prethodno napravio.

Na jednoj objavi na društvenoj mreži "X" je ostavio komentar "Sigurno me je spasio!", međutim pitanje je da li je ta rečenica bila iskrena.

