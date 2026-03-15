Međutim Zvezdu u narednom periodu čeka jako težak raspored kako u Evroligi, tako i u regionalnom takmičenju.

Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26

 Nakon gostovanja Dubaiju u regionalnom takmičenju, crveno-beli gostuju Panatinaikosu u petak. Potom ih naredne nedelje očekuje večiti derbi sa Partizanom u regionalnom takmičenju.

Sledi put u Španiju na duplo kolo Evrolige i mečevi sa Baskonijom i Barselonom. 

Nakon toga novi duel sa Dubaijem a u ABA ligi, a paklena serija se završava novim večitim derbijem sa Partizanom, ovog puta u Evroligi.

Zvezdu potom očekuju još tri evroligaška izazova sa Parizom kod kuće i gostovanje Asvelu i Real Madridu.

A sve se završava gostovanjem Partizanu u poslednjem kolu top 8 faze regionalnog takmičenja.

Evo kako izgleda raspored Zvezde u narednom periodu.

20. mart  Panatinaikos - Crvena zvezda

22. mart  Crvena zvezda - Partizan

25. mart  Baskonija - Crvena zvezda

27. mart  Barselona - Crvena zvezda

30. mart  Crvena zvezda - Dubai

02. april  Crvena zvezda - Partizan

05. april  Igokea - Crvena zvezda

07. april  Crvena zvezda - Pariz

10. april  Asvel - Crvena zvezda

13. april  Crvena zvezda - Kluž

16. april  Real Madrid - Crvena zvezda

19. april  Partizan - Crvena zvezda

