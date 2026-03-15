Međutim Zvezdu u narednom periodu čeka jako težak raspored kako u Evroligi, tako i u regionalnom takmičenju.

Nakon gostovanja Dubaiju u regionalnom takmičenju, crveno-beli gostuju Panatinaikosu u petak. Potom ih naredne nedelje očekuje večiti derbi sa Partizanom u regionalnom takmičenju.

Sledi put u Španiju na duplo kolo Evrolige i mečevi sa Baskonijom i Barselonom.

Nakon toga novi duel sa Dubaijem a u ABA ligi, a paklena serija se završava novim večitim derbijem sa Partizanom, ovog puta u Evroligi.

Zvezdu potom očekuju još tri evroligaška izazova sa Parizom kod kuće i gostovanje Asvelu i Real Madridu.

A sve se završava gostovanjem Partizanu u poslednjem kolu top 8 faze regionalnog takmičenja.

Evo kako izgleda raspored Zvezde u narednom periodu.

20. mart Panatinaikos - Crvena zvezda

22. mart Crvena zvezda - Partizan

25. mart Baskonija - Crvena zvezda

27. mart Barselona - Crvena zvezda

30. mart Crvena zvezda - Dubai

02. april Crvena zvezda - Partizan

05. april Igokea - Crvena zvezda

07. april Crvena zvezda - Pariz

10. april Asvel - Crvena zvezda

13. april Crvena zvezda - Kluž

16. april Real Madrid - Crvena zvezda

19. april Partizan - Crvena zvezda