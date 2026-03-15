PAKAO JE BLAGA REČ ZA ZVEZDIN RASPORED: Crvene-bele čeka tri večita derbija u narednih mesec dana, a ono najteže na samom kraju!
Međutim Zvezdu u narednom periodu čeka jako težak raspored kako u Evroligi, tako i u regionalnom takmičenju.
Nakon gostovanja Dubaiju u regionalnom takmičenju, crveno-beli gostuju Panatinaikosu u petak. Potom ih naredne nedelje očekuje večiti derbi sa Partizanom u regionalnom takmičenju.
Sledi put u Španiju na duplo kolo Evrolige i mečevi sa Baskonijom i Barselonom.
Nakon toga novi duel sa Dubaijem a u ABA ligi, a paklena serija se završava novim večitim derbijem sa Partizanom, ovog puta u Evroligi.
Zvezdu potom očekuju još tri evroligaška izazova sa Parizom kod kuće i gostovanje Asvelu i Real Madridu.
A sve se završava gostovanjem Partizanu u poslednjem kolu top 8 faze regionalnog takmičenja.
Evo kako izgleda raspored Zvezde u narednom periodu.
20. mart Panatinaikos - Crvena zvezda
22. mart Crvena zvezda - Partizan
25. mart Baskonija - Crvena zvezda
27. mart Barselona - Crvena zvezda
30. mart Crvena zvezda - Dubai
02. april Crvena zvezda - Partizan
05. april Igokea - Crvena zvezda
07. april Crvena zvezda - Pariz
10. april Asvel - Crvena zvezda
13. april Crvena zvezda - Kluž
16. april Real Madrid - Crvena zvezda
19. april Partizan - Crvena zvezda