Košarkaši Partizana u utorak od 20 časova u Beogradskoj Areni dočekuju ekipu Dubaija, a očekivanja pred ovaj susret izneo je trener crno-belih, Đoan Penjaroja.

- Fokus je na sutrašnjoj utakmici sa Dubaijem, oni su lako pobedili Zvezdu. To je momenat da se fokusiramo na sledeću utakmicu, pobedili su dosta utakmica u nizu. Veoma teška utakmica za nas, jasno je da imamo tri utakmice u nedelju. Važno je samo da se takmičimo - počeo je priču Penjaroja, pa dodao:

- Mi se takmičimo šest ili sedam nedelja sa svima. Pobeđujemo, gubimo. Izgubili smo poslednjih nekoliko utakmica sa po dva do pet poena razlike. To je način da se takmičimo, sutra je još jedna važna utakmica. Dubai igra dobro, oni su u dobroj formi. Oni mogu da se bore za plej- of.

Osvrnuo se i na kadrovsku situaciju u timu.

- Nema novih vesti, nema dobrih vesti.

Partizan je već jednom uspeo da savlada ekipu Dubaija, ali to ne zavarava Penjaroju.

- Da, pobedili smo. Ali, sutra je nova utakmica. Ovo je za njih najbolji momenat u sezoni. Oni su dobar tim u napadu, imaju dobre igrače, Kabengele, Bejkon, Petrušev. Tu je i Bertans...

Gust raspored pravi problem oko treninga.

- Igramo 14 utakmica u 35 dana. Nemoguće je trenirati, samo odradimo taktički trening, fokus je na video sastancima. Sada je momenat da igramo, da se oporavimo i da se spremimo za sledeću utakmicu.

Za kraj, dotakao se utakmice u kojoj je Dubai savladao Crvenu zvezdu u ABA ligi.

- Sutra je važna utakmica za njih. Mislim da su jednu pobedu daleko od plej-ofa. Igraju sa puno samopouzdanja. Imaju dobar ritam, dobru brzinu, dosta fizičkih ekipa. Odigrali su sigurno kao da je Evroliga. Nadam se da ćemo se takmičiti sa njima - zaključio je Penjaroja.

