NANELI ZAVRŠIO NAJVEĆE POJAČANJE PARTIZANU! Crno-beli poslušali Džejmsa i doveli zver na vreme - ostalo je istorija!
Rekao je: "Potpišite ga!
Bivši košarkaš PartizanaDžejms Naneli govorio je za grčke medije o periodu provedenom u Humskoj.
Amerikanac se prisetio tadašnjeg saigrača u crno-belom dresu Matijasa Lesora i kako je na njegovu preporuku Francuz stigao u Humsku.
- Pozvao sam pomoćnog trenera Partizana i rekao mu: ‘Treneru Izquierdo, ovde postoji jedan igrač. Savršeno bi se uklopio kod trenera Obradovića.’ Pozvao sam ga zbog Matijasa, jer sam video kakav je. Tada je bio zver - rekao je Naneli.
Ko god da je trebao da čuje preporuku, postupio je ispravno. Lesor je pojačao Partizan, u tome mu je pomogao Naneli svojim zalaganjem.
- Zatim je otišao u Partizan, u sezoni Evrokupa, i dominirao. Ostalo je istorija. On je jednostavno zver. Ali je i dobar čovek. Bio je potcenjen, ali je uvek bio dobar. Samo je trebalo da se nađe na pravom mestu kako bi ga ljudi videli.
Izvesno vreme kasnije, uspomene ne blede. S radošću se Naneli priseća njihovih dana, mnogim navijačima Partizana tadašnja sezona urezana je u sećanje.
- Ako mi je nešto ostalo iz tih godina, onda su to naravno navijači. Mnogo volim navijače Partizana, iznad svega. Oni su ti koji vode tim. Ta publika je posebna - rekao je Naneli.
