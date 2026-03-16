Rekao je: "Potpišite ga!

Bivši košarkaš PartizanaDžejms Naneli govorio je za grčke medije o periodu provedenom u Humskoj.

Džejms Naneli i Bruno Kaboklo

Amerikanac se prisetio tadašnjeg saigrača u crno-belom dresu Matijasa Lesora i kako je na njegovu preporuku Francuz stigao u Humsku.

- Pozvao sam pomoćnog trenera Partizana i rekao mu: ‘Treneru Izquierdo, ovde postoji jedan igrač. Savršeno bi se uklopio kod trenera Obradovića.’ Pozvao sam ga zbog Matijasa, jer sam video kakav je. Tada je bio zver - rekao je Naneli.

Ko god da je trebao da čuje preporuku, postupio je ispravno. Lesor je pojačao Partizan, u tome mu je pomogao Naneli svojim zalaganjem.

- Zatim je otišao u Partizan, u sezoni Evrokupa, i dominirao. Ostalo je istorija. On je jednostavno zver. Ali je i dobar čovek. Bio je potcenjen, ali je uvek bio dobar. Samo je trebalo da se nađe na pravom mestu kako bi ga ljudi videli.

Izvesno vreme kasnije, uspomene ne blede. S radošću se Naneli priseća njihovih dana, mnogim navijačima Partizana tadašnja sezona urezana je u sećanje.

- Ako mi je nešto ostalo iz tih godina, onda su to naravno navijači. Mnogo volim navijače Partizana, iznad svega. Oni su ti koji vode tim. Ta publika je posebna - rekao je Naneli.

Ne propustiteFudbalODJAVIO CRVENU ZVEZDU I POTPISAO ZA PARTIZAN! Srpski fudbaler ipak izabrao Humsku, sve je otkrio!
Delije
KošarkaPARTIZAN ZAVRŠIO VELIKI POSAO: Crno-beli ni po koju cenu nisu hteli da propuste ovo! Pao višegodišnji potpis
partizan-paris-494080.JPG
FudbalDOBRE PARTIJE NIŠTA NISU POMOGLE: Mančester junajted ne želi da zadrži svoju zvezdu na kraju sezone!
Kazemiro Mančester junajted
FudbalČELSI BRUTALNO KAŽNJEN! Premijer liga se oglasila i otkrila sve detalje: "Te isplate nisu bile prijavljene..."
Čelsi

BONUS VIDEO:

Naneli izasao na zagrevanje Izvor: Kurir