Šta se dešava sa Džordanom Nvorom?

Nakon Kupa Radivoja Koraća gde je Nvora poneo sva individualna priznanja i Crvenoj zvezdi doneo šesti vezani trofej u Nišu, Nigerijac je šuterski nestao sa parketa.

Nvora je u Pireju. 12. februara, u porazu Crvene zvezde od Olimpijakosa (92:86), ubacio svoju poslednju trojku u Evroligi. Mesec dana kasnije, u duelima sa Efesom, Bajernom i Fenerbahčeom, Nigerijac je promašio sve što je uzeo izvan linije 6,75.

Na poslednje četiri utakmice, uključujući i Olimpijakos, ima učinak 2/19!



Ako govorimo o ABA ligi gde je Zvezda igrala protiv Kluža i Dubaija, Nvora je za tri poena šutirao 2/10. Dakle, u oba takmičenja, Džordan Nvora ima uspešnost - 4/29, nešto malo preko 10 posto.

To je daleko ispod nivoa igre i kvaliteta Nvore - i to baš u momentima najvažnijeg dela sezone u Evroligi i ABA.

Raspored Crvene zvezde u Evroligi i ABA ligi:

20. mart Panatinaikos - Crvena zvezda

22. mart Crvena zvezda - Partizan

25. mart Baskonija - Crvena zvezda

27. mart Barselona - Crvena zvezda

30. mart Crvena zvezda - Dubai

02. april Crvena zvezda - Partizan

05. april Igokea - Crvena zvezda

07. april Crvena zvezda - Pariz

10. april Asvel - Crvena zvezda

13. april Crvena zvezda - Kluž

16. april Real Madrid - Crvena zvezda

19. april Partizan - Crvena zvezda

Krajnje je vreme da se Nigerijac sabere i ponovo zaigra u svom prepoznatljivom ritmu.

