DŽORDAN NVORA U KANALU! Crvena zvezda bez lidera u najvažnijem trenutku sezone - šta se desilo?
Šta se dešava sa Džordanom Nvorom?
Nakon Kupa Radivoja Koraća gde je Nvora poneo sva individualna priznanja i Crvenoj zvezdi doneo šesti vezani trofej u Nišu, Nigerijac je šuterski nestao sa parketa.
Nvora je u Pireju. 12. februara, u porazu Crvene zvezde od Olimpijakosa (92:86), ubacio svoju poslednju trojku u Evroligi. Mesec dana kasnije, u duelima sa Efesom, Bajernom i Fenerbahčeom, Nigerijac je promašio sve što je uzeo izvan linije 6,75.
Na poslednje četiri utakmice, uključujući i Olimpijakos, ima učinak 2/19!
Ako govorimo o ABA ligi gde je Zvezda igrala protiv Kluža i Dubaija, Nvora je za tri poena šutirao 2/10. Dakle, u oba takmičenja, Džordan Nvora ima uspešnost - 4/29, nešto malo preko 10 posto.
To je daleko ispod nivoa igre i kvaliteta Nvore - i to baš u momentima najvažnijeg dela sezone u Evroligi i ABA.
Raspored Crvene zvezde u Evroligi i ABA ligi:
20. mart Panatinaikos - Crvena zvezda
22. mart Crvena zvezda - Partizan
25. mart Baskonija - Crvena zvezda
27. mart Barselona - Crvena zvezda
30. mart Crvena zvezda - Dubai
02. april Crvena zvezda - Partizan
05. april Igokea - Crvena zvezda
07. april Crvena zvezda - Pariz
10. april Asvel - Crvena zvezda
13. april Crvena zvezda - Kluž
16. april Real Madrid - Crvena zvezda
19. april Partizan - Crvena zvezda
Nvora je do sredine februara, uz lidera Kendrika Nana, bio u samom vrhu po procentima šuta u Evroligi, a onda je usledio totalni sunovrat.
Krajnje je vreme da se Nigerijac sabere i ponovo zaigra u svom prepoznatljivom ritmu.
