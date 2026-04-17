Košarkaši Žalgirisa savladali su u poslednjem 38. kolu ligaške faze Evrolige ekipu Pariza na svom parketu rezultatom 85:79.

Ovom pobedom Žalgiris je zauzeo peto mesto sa učinkom 23-15 i izborio direktno mesto u plej-ofu.

U ovoj velikoj pobedi litvanskog tima, prednjačio je Silvan Fransisko koji je ubacio i Maodo Lo koji su ubacili po 21 poen. Neverovatnu utakmicu je odigrao Mozes Rajta (16p, 18sk), sa svojim brutalnim dabl-dablom od

Pariz na drugoj strani najviše prihodovao od Džastina Robinsona (17p) i Nadira Hifija (16p), ali to nije bilo dovoljno da se iznenadi Žalgiris na svom terenu. 

Košarkaši Partizana nose posebne majice u čast Duška Vujoševića Izvor: Kurir