NA DAN NAJVAŽNIJE UTAKMICE ZVEZDIN KOŠARKAŠ OTIŠAO KUĆI! Dobio dozvolu od kluba, sada nije ni u Barseloni, ni u Beogradu
Crveno-beli u utorak od 20.45 časova gostuju Barseloni protiv koje će pokušati da izbore nastavak takmičenja u Evroligi.
U slučaju poraza sezona je gotova kada je reč o učešću Crvene zvezde u evropskom takmičenju ove sezone, a pobeda bi donela barem još jedan meč.
Na dan utakmice pojavila se informacija da je košarkaš ekipe sa Malog Kalemegdana Donatas Motejunas, otputovao kući u Litvaniju.
Kako saznaje i prenosi Meridian sport, centar crveno-belih nije otputovao sa ekipom u Barselonu, a umesto toga je otišao u Litvaniju.
Kako se navodi, Motejunas je dobio dozvolu od kluba da zajedno sa ličnim trenerom Virginijusom Mikalauskasom, otputovao u Litvaniju, a vratiće se u Beograd kada i ostatak ekipe.
Donatas Motejunas je stigao u Zvezdu na početku sezone i imao veliku ulogu u preokretu koji se dogodio po dolasku njega i prethodno Saše Obradovića.
Crveno-beli su, podsetimo, otvorili sezonu sa dva poraza, a onda su vezali sedam pobeda.
Motejunas je na 27 odigranih utakmica u Evroligi ima prosek od 6,1 poena.
