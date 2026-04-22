Stigao je Kodi Miler-Mekintajer u Crvenu zvezdu u leto 2024. iz redova Baskonije, a nakon dve godine lepe saradnje došlo je vreme za rastanak.

Kako "Kurir" nezvanično saznaje, Mekintajer će od leta postati novi igrač Olimpijakosa.

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea

Kodi je prelomio i doneo odluku da je vreme da nastavi dalje, a Pirej će biti nova destinacija jednog od najboljih evroligaških košarkaša u poslednje dve sezone. Podsetimo, Mekintajeru u leto 2026. ističe saradnja sa Zvezdom.

Energija, posevećenost i hrabrost kojom je Mekintajer plenio na terenu, najbolji su primeri pravog sportskog profesionalzima.

Kodi je u dresu Crvene zvezde postao najbolji asistent Evrolige, a nebrojano puta je svojim poenima vraćao crveno-bele iz mrtvih i bio pravi vođa na terenu kada je to bilo neophodno.

Pred Kodijem je sada završnica ABA lige i KLS-a gde će pokušati da se domogne trofeja sa Zvezdom, a do sada je u dresu Kluba sa Malog Kalemegdana osvojio dva uzastopna Kupa Radivoja Koraća uz dvostruko učešće u plej-inu Evrolige.

Na Zvezdi je da potraži novog organizatora igre u leto, a mnoga imena su već sada na radaru crveno-belih.

