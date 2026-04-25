"Sahranio" je Vil Klajburn sa Barselonom, Partizan i Crvenu zvezdu u Evroligi ove sezone.

Partizanu je u novembru 2025. godine u grotlu Beogradske arene ubacio trojku za pobedu, sa Fontane na Novom Beogradu, dok je Crvenu zvezdu spalio u plej-in okršaj sa 6/6 za tri u prvoj deonici.

Ipak, Barselona nije ispunila očekivano - plasman u plej-of za početak, pa su čelni ljudi katalonskog kluba spremni za potpuni remont tima.

Vili Klajburn mogao bi da postane jedno od najzanimljivijih imena na evropskom tržištu ovog leta, pošto sve ukazuje na to da Barselona ne planira da nastavi saradnju sa iskusnim Amerikancem. Iako je iza njega solidna sezona u dresu katalonskog giganta, čini se da u planovima za narednu godinu više nema mesta za jednog od najprepoznatljivijih krilnih igrača u Evroligi.

Kako prenosi Radio Đirona, klub je navodno obavestio Klajburna da neće aktivirati opciju produžetka ugovora, što automatski znači da će postati slobodan igrač. Ova informacija dolazi u trenutku kada se uveliko govori o velikoj rekonstrukciji tima, koju predvodi trener Ćavi Paskval, sa jasnom idejom da napravi roster po sopstvenim zamislima.

Iako ima 36 godina, Vili Klajburn je i dalje pokazao da može da pravi razliku na najvišem nivou. Tokom ove sezone beležio je u proseku 13,8 poena po utakmici, a u više navrata je bio ključni igrač koji je donosio prevagu, uključujući i mečeve protiv Crvene zvezde i Partizana.

Iako je u dubokim veteranskim godinama, da li bi Klajburn svojim iskustvom i veštinom pomogao večitim rivalima u narednoj sezoni?

