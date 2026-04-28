Večeras startuje plej-of Evrolige, ali umesto euforije zbog vrhunske košarke koja nas očekuje, u prvi plan ponovo izbija nezadovljstvo navijača.

Glavni razlog? Termini utakmica doigravanja!

Mečevi koji su večeras na programu se preklapaju, pa fanovi neće moći da isprate sve utakmice.

Rasposred:

Fenerbahče - Žalgiris (19.45)

Olimpijakos - Monako (20.00)

Valensija - Panatinaikos (20.45).

U sredu od 20 i 45 igraju Real i Hapoel.

Domaćini prvih utakmica su domaćini i u drugim mečevima i u eventualnim majstoricama, a na Fajnal for će klubovi koji prvi stignu do tri pobede.

Četvrfinalne serije će se okončati najkasnije 12. maja.

Branilac pehara Fenerbahče će pokušati da se domogne Fajnal fora preko Žalgirisa od kog je izgubio oba meča ove sezone. Olimpijakos, najbolja ekipa regularnog toka sezone, poražena je oba puta od Monaka koji je u plej-of stigao preko plej-ina. Valensija, najprijatnije iznenađenje sezone, ulazi u seriju protiv Panatinaikosa, domaćina Fajnal fora, osokoljena sa obe pobede nad grčkim klubom u regularnom toku sezone.

Real je oba puta savladao Hapoel i pokušaće da nastavi seriju i vrati se na Fajnal for posle godine pauze.

U polufinalu Fajnal fora će igrati pobednici serija Olimpijakos/Monako i Fenerbahče/Žalgiris, odnosno Valensija/Panatinaikos i Real/Hapoel.