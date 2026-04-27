Katastrofalne vesti stižu iz tabora Panatinaikosa u najgorem mogućem trenutku.

Kostas Slukas doživeo je povredu kolena na treningu u Valensiji, a prvi lekarski nalazi nimalo ne obećavaju. Reč je o povredi meniskusa koja iskusnog plejmejkera definitivno izbacuje iz predstojeće serije protiv Valensije.

Sve se odigralo u trenutku, tokom jedne vežbe, Slukas se uhvatio za koleno i odmah signalizirao da ne može da nastavi.

Dok se Ergin Ataman hvata za glavu zbog gubitka lidera, u klubu strepe od najgoreg scenarija, ukoliko bude potrebna operacija, sezona za Slukasa mogla bi biti prevremeno završena.