Katastrofalne vesti stižu iz tabora Panatinaikosa u najgorem mogućem trenutku.

Kostas Slukas doživeo je povredu kolena na treningu u Valensiji, a prvi lekarski nalazi nimalo ne obećavaju. Reč je o povredi meniskusa koja iskusnog plejmejkera definitivno izbacuje iz predstojeće serije protiv Valensije.

Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Sve se odigralo u trenutku, tokom jedne vežbe, Slukas se uhvatio za koleno i odmah signalizirao da ne može da nastavi.

Dok se Ergin Ataman hvata za glavu zbog gubitka lidera, u klubu strepe od najgoreg scenarija, ukoliko bude potrebna operacija, sezona za Slukasa mogla bi biti prevremeno završena.

