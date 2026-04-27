Košarkaški klub Valensije odgovorila je Erginu Atamanu na tvrdnju da su ih dočekali u lošim uslovima.

Trener Panatinaikosa, Ergin Ataman, bio je ljut na konferenciji za medije posle poraza od Valensije u 37. kolu Evrolige.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos

Turski trener se žalio na loše uslove i svlačionicu za gostujuće igrače i trenere nazvao "skladištem" govoreći da je veliko nepoštovanje da se neko tako dočeka.

Valensija domaće utakmice igra u novootvorenoj "Roig Areni" i naveli su da njihove svlačionice ispunjavaju sve zahteve Evrolige i da je inspekcija nekoliko puta izvršena.

Prvi put je sve odrađeno na početku sezone, a drugi put nakon Atamanovih komentara i nikakva nepravilnost nije pronađena pa iz Valensije tvrde da ništa nisu menjali.

Temperatura u svlačionici mora da bude adekvatna, takođe se mora voditi računa i o osvetljenju i buci, takođe mora da bude makar 21 kvadrat i da bude čista i provetrena. Mora da ima ormariće, stolice, toalet, makar dva lavaboa i sef.

Domaćin je u obavezi da obezbedi vodu, voće, pristup internetu, mesto za prtljag i sportsku opremu pored mesta za dragocenosti koje je propisno obezbeđeno.

Iz Valensije su pored svega ovoga okačili i video snimak i poslali jasnu poruku Erginu Atamanu pred njihov duel u plej-ofu Evrolige koji počinje u utorak od 20 časova i 45 minuta.

