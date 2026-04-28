FENERBAHČE UBACIO U F4 MOD: Aktuelni šampion na krilima Biberovića savladao Žalgiris
Ekipa Fenerbahčea povela je sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Žalgirisa.
Aktuelni šampion Evrolige slavio je u Istanbulu rezultatom 89:78 (22:20, 25:9, 18:28, 24:21).
Druga utakmica igra se u četvrtak takođe u Istanbulu.
Evroliga 28.4.2026
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tarik Bibreović sa 26 poena, Boldvin i Horton-Taker dodali su po 15, a Meli 14.
U Žalgirisu, Najdžel Vilijams-Gos ubacio je 24 poena, Rajt je postigao 19 poena, Fransisko 15, a Tubelis 11.
