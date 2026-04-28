Ekipa Panatinaikosa povela je sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige protiv Valensije pošto je napravila brejk u Španiji.

Grčki tim slavio je u Valensiji rezultatom 68:67 (23:15, 16:17, 15:17, 14:18).

Evroliga 28.4.2026

Druga utakmica igra se u četvrtak takođe u Valensiji.

Panatinaikos je vodio skoro svih 40 minuta. Imao je i dvocifrenu prednost. Međutim, španski tim je u finišu meča uhvatio priključak i dva puta stizao do izjednačenja, na 63:63 i 67:67.

Dve sekunde pre kraja fauliran je Kendrik Nan. Najbolji strelac Panatinaikosa trebao je da pogodi prvo, a potom promaši drugo bacanje, međutim desilo se suprotno.

Domaćin u preostalom vremenu nije uspeo da izvede loptu iz auta kako je hteo, a Panatinaikos je sjajnom odbranom sačuvao koš.

U Panatinaikosu Nan je bio najefikasniji sa 21 poenom. Po 12 poena su postigli Matijas Leor i Ti Džej Šorts.

Kod domaćina Žan Montero je postigao 15 poena, Brekston Kej 12, a Kameron Tejlor 11.

