Košarkaši Reala i Hapoela od 20.45 časova u Madridu igraju prvu utakmicu plej-of faze Evrolige.

Pobednik serije, koja se igra na tri pobede, plasiraće se na Fajnal-for.

Utakmica se iz bezbednosnih razloga igra sa manjim brojem gledalaca, odnosno sa samo 8.000 gledalaca u hali koja prima duplo više.

U utorak su odigrane prve utakmice u preostale tri serije.

Fenerbahče - Žalgiris 89:78

Olimpijakos - Monako 91:70

Valensija - Panatinaikos 67:68

Real je krenuo silovito u meč, ali je odmah na startu doživeo i veliki peh. Već u trećem minutu se povredio Edi Tavares.

Sredinom četvrtine domaćin je sa osam vezanih poena napravio prvu opipljiviju prednost - 17:9.

Posle poena raspoloženog Kampaca, Real je u 7. inutu prvi put stigao do dvocifrene prednosti - 21:11. Išao je domaći tim i do 14 poena viška, ali je Hapoel sa pet vezanih poena uspeo da smanji na 27:18 na kraju prve četvrtine.

Ponovo je Real bio taj koji je pravio seriju. Sredinom drugog dela, sa osam poena u nizu, Real stiže do ubedljivih 42:24. Dva minuta kasnije, u 17. minutu, peko Hezonje Real stiče 20 poena prednosti - 46:26.

Uspeo je Hapoel u finišu da spusti zaostatak na 46:33, a konačnih 48:33 posle prvog poluvremena postavlja Kampaco.