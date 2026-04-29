REAL - HAPOEL: Domaćin i bez Tavaresa održava sigurnu prednost
Košarkaši Reala i Hapoela od 20.45 časova u Madridu igraju prvu utakmicu plej-of faze Evrolige.
Pobednik serije, koja se igra na tri pobede, plasiraće se na Fajnal-for.
Utakmica se iz bezbednosnih razloga igra sa manjim brojem gledalaca, odnosno sa samo 8.000 gledalaca u hali koja prima duplo više.
U utorak su odigrane prve utakmice u preostale tri serije.
Fenerbahče - Žalgiris 89:78
Olimpijakos - Monako 91:70
Valensija - Panatinaikos 67:68
Real je krenuo silovito u meč, ali je odmah na startu doživeo i veliki peh. Već u trećem minutu se povredio Edi Tavares.
Sredinom četvrtine domaćin je sa osam vezanih poena napravio prvu opipljiviju prednost - 17:9.
Posle poena raspoloženog Kampaca, Real je u 7. inutu prvi put stigao do dvocifrene prednosti - 21:11. Išao je domaći tim i do 14 poena viška, ali je Hapoel sa pet vezanih poena uspeo da smanji na 27:18 na kraju prve četvrtine.
Ponovo je Real bio taj koji je pravio seriju. Sredinom drugog dela, sa osam poena u nizu, Real stiže do ubedljivih 42:24. Dva minuta kasnije, u 17. minutu, peko Hezonje Real stiče 20 poena prednosti - 46:26.
Uspeo je Hapoel u finišu da spusti zaostatak na 46:33, a konačnih 48:33 posle prvog poluvremena postavlja Kampaco.
Treća deonica donela je više uzbuđenja na parketu, a igra oba tima je bila izjednačena. Hapoel je zaigrao agresivnije, ali nedovoljno da ozbiljno uzdrma "kraljevski klub".