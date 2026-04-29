Iako je aktuelna sezona Evrolige stigla do najzanimljivijeg dela, misli mnogih su već usmereni ka narednoj sezoni.

Kao i pitanju, kojih 20 klubova će činiti ovo renomirano takmičenje.

Večiti bez brige

I odmah na startu problem. Jer, trenutno postoji 21 klub koji figurira kao učesnik Evrolige u sezoni 2026/27.

Navijači Crvene zvezde i Partizana, za razliku od ranijih sezona, sada ne treba da strahuju. Večiti rivali su odradili tek prvu godinu od trogodišnjeg ugovora, te će biti sigurni učesnici i naredne sezone.

Ali, ostaje otvoreno pitanje protiv kojih sve ekipa će igrati.

Umesto koga upada Burg?

Francuski Burg je u utorak uveče osvojio Evrokup i time izborio plasman u Evroligu. Kako je najavljeno da se elitno takmičenje neće širiti, pa je potrebno da neko od ovogodišnjih 20 klubova ispadne sa liste.

Jedan od problema leži u činjenici da Real, Fenerbahče i Asvel još uvek nisu produžili licence.

Problem sa licencama

Veliki znak pitanja lebdi iznad odluke Reala i Fenerbahčea oko produženja desetogodišnje licence. Iz Istanbula stižu dodatne informacije, da Turci bar još dva meseca neće doneti odluku. Sve je stopirano zbog predsedničkih izbora u Fenerbahčeu koji su zakazani za jun. Aktuelni predsednik Sadetin Saran trenutno nije favorit u trci za tu funkciju u odnosu na Mehmeta Alija Ajdinlara. Tek kada se okonča izborni proces i oglasi se novi predsednik, biće jasno da li se turski klub opredelio za Evroligu ili NBA Evropa ligu.

Ali, čak i da Real i Fenerbahče donesu pozitivnu odluku, ostaje dilema, ko je višak.

Ko od Francuza ispada?

Plasman Burga znači da bi Francuska imala četiri predstavnika: Burg, Asvel, Monako i Pariz.

Ili ipak ne?!

Svaka od ovih ekipa ima plus i minus učešća u Evroligi.

Ni sam Burg, koji je rezultatom obezbedio mesto, možda neće biti deo elite. Pre tri sezone je Gran Kanarija tako postupila posle osvojenog Evrokupa. Jednostavno, finansijski momenat koji nudi Evroliga im nije pokrivao troškove. Burg ima finansijskih problema, doduše ne nepremostivih. Takođe, i hala od 3.500 sedišta ne zadovoljava standarde Evrolige. Ali je sva prilika da će igrati Evroligu.

I tu dolazimo do peripetija.

Bilo je najava da Asvel odustaje od Evrolige i da će igrati FIBA Ligu šampiona, kako bi se približio NBA Evropi. Međutim, u poslednje vreme čuju se i drugačiji tonovi, da će Toni Parker odlučiti da ostane deo takmičenja. Ukoliko se to desi, Asvel bi produžio desetogodišnju licencu.

Monako, koji nema licencu na duže staze, je upao u velike finansijske probleme, što je vidljivo već i dobrim delom ove sezone. Klub bi trebalo da preuzmu novi ljudi, i pitanje je da li će imati dovoljno vremena prebrode krizu. Ukoliko se to desi, konkurisaće za trogodišnju licencu koju imaju Partizan i Crvena zvezda.

Ako se to desi, onda "visi" Pariz. Pariz je pre dve sezone osvojio Evrokup i odmah ušao u plej-of. Ali, ove sezone je ostvario daleko skromnije rezultate i nalazi se pri dnu tabele. Međutim, Pariz ima neke druge prednosti, a to je procena da je grad veoma bitan za razvoj košarke, pa deluje da nisu u planu za izlazak iz takmičenja.

Dakle, trenutno komplikovana situacija sa više nepoznanica. Najbrži put do konačnog spiska od 20 učesnika bio bi da neko odustane od Evrolige. Ukoliko se to ne desi, onda je najverovatniji scenario da neće biti četiri, već samo tri kluba iz Francuske.

Ali, ostaje pitanje, šta ako se ništa od ovoga ne desi.