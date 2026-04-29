Jedan od najboljih košarkaša Reala Edi Tavares povredio se početkom utakmice protiv Hapoela.

Real i Hapoel u Madridu igraju prvu utakmicu plej-of faze Evrolige.

Povredio se Edi Tavares

Već u trećem minutu, Tavares je morao da izađe iz igre, a to je učinio uz bolnu grimasu i otežanim hodom.

Ovaj 221 cm visoki centar je posle jedne akcije Hapoela pao na parket i uhvatio se za levo koleno.

Nekoliko minuta kasnije je odšepao u svlačionicu, a ostaje da se vidi da li će se možda vratiti u igru.