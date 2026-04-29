ŠOK U MADRIDU: Povredio se Edi Tavares
Jedan od najboljih košarkaša Reala Edi Tavares povredio se početkom utakmice protiv Hapoela.
Real i Hapoel u Madridu igraju prvu utakmicu plej-of faze Evrolige.
Već u trećem minutu, Tavares je morao da izađe iz igre, a to je učinio uz bolnu grimasu i otežanim hodom.
Ovaj 221 cm visoki centar je posle jedne akcije Hapoela pao na parket i uhvatio se za levo koleno.
Nekoliko minuta kasnije je odšepao u svlačionicu, a ostaje da se vidi da li će se možda vratiti u igru.
