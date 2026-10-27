Novak Đoković otvara turnir u Bazelu protiv Uga Ambera, a vi saznajte koje su kvote i ko je favorit u ovom meču.
Kvota
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Najbolji srpski teniser Novak Đoković u sredu započinje učešće na turniru iz serije 500 u Bazelu, a organizatori su objavili tačan raspored njegovog meča prvog kola.
Program od 14.00 časova otvaraju Kasper Rud i Nuno Boržeš, a odmah po završetku tog duela na teren izlaze Đoković i Ugo Amber.
Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Novak i Amber su do sada odmerili snage samo jednom, na Vimbldonu 2019. godine, kada je srpski as trijumfovao sa 3:0 u setovima.
Novak je favorit na ovom meču, te je kvota na srpskog asa 1.40, dok se trijumf Ambera plaća koeficijentom 2.85.
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