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Utakmica devetog kola Evrolige biće odigrana u Kaunasu.

Partizan je u Litvaniju stigao sa učinkom od po četiri pobeđenih i izgubljenih utakmica, nakon što je u sredu poražen od Asvela u Francuskoj.

Asvel - Partizan Foto: adrien pittore/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia

Žalgiris ima identičan učinak kao Partizan, a u prethodnom kolu je kao gost pobedio Virtus.

Žalgiris je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu domaćeg tima 1.40, dok se trijumf Partizana plaća koeficijentom 3.70.

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Đoan Penjaroja Izvor: MONDO