Fudbaleri Partizana danas dočekuju ekipu Zemuna u utakmici 14. kola Superlige Srbije.
Kvota
MOŽE LI ZEMUN PONOVO DA ŠOKIRA PARTIZAN? Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu u Humskoj!
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Susret na stadionu u Humskoj počinje u 17.00 časova, a crno-beli će pred domaćom publikom pokušati da stignu do važnih bodova i poprave utisak posle poraza od Čukaričkog (0:2).
Izabranici Aleksandra Stanojevića nemaju lak zadatak, pošto im u goste dolazi ekipa koja je već pokazala da može da bude neugodan rival.
Foto galerija sa Uba Foto: Startsport
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Zemun je u prvom međusobnom susretu ove sezone uspeo da odigra nerešeno sa Partizanom (2:2), pa crno-beli imaju dodatni motiv da pred svojim navijačima stignu do pobede.
Partizan je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.25, dok se trijumf Zemuna plaća koeficijentom 11.00.
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