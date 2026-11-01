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Susret na stadionu u Humskoj počinje u 17.00 časova, a crno-beli će pred domaćom publikom pokušati da stignu do važnih bodova i poprave utisak posle poraza od Čukaričkog (0:2).

Izabranici Aleksandra Stanojevića nemaju lak zadatak, pošto im u goste dolazi ekipa koja je već pokazala da može da bude neugodan rival.

Foto galerija sa Uba Foto: Startsport

Zemun je u prvom međusobnom susretu ove sezone uspeo da odigra nerešeno sa Partizanom (2:2), pa crno-beli imaju dodatni motiv da pred svojim navijačima stignu do pobede.

Partizan je apsolutni favorit, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.25, dok se trijumf Zemuna plaća koeficijentom 11.00.

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Arena peva Saši Iliću Izvor: MONDO