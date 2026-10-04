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Hrvatski borac Robert Soldić je u Solt Lejk Sitiju na UFC 332 priredbi debitovao pobedom u najjačoj MMA organizaciji na svetu, a u zanimljivoj večeri jedan brutalan nokaut je viđen već u uvodnim borbama uoči glavnog programa.

Brazilac Džoni Voker je strašnim nokautom došao do pobede protiv Mika Parkina.

Njihova borba je završena u prvoj rundi, a Voker je do trijumfa stigao udarcem kolenom u glavu. Protivnik je odmah pao, a u prenosu su prikazane jezive, uznemirujuće scene njega na podu oktagona.

UFC borba, Džoni Voker i Mik Parkin Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Ona/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mikael Ona / Zuma Press / Profimedia

Voker je za ovaj potez nagrađen bonusom od čak 100.000 dolara.

Pogledajte nokaut Džonija Vokera:

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Konor Mekgregor, UFC Izvor: Kurir