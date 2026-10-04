Brutalan nokaut na UFC 332 doveo je i do uznemirujućih scena u oktagonu.
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UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! UFC BORAC SE TRESAO NA PODU OTVORENIH OČIJU POSLE BRUTALNOG NOKAUTA! Dobio strašan udarac u glavu, a onda...
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Hrvatski borac Robert Soldić je u Solt Lejk Sitiju na UFC 332 priredbi debitovao pobedom u najjačoj MMA organizaciji na svetu, a u zanimljivoj večeri jedan brutalan nokaut je viđen već u uvodnim borbama uoči glavnog programa.
Brazilac Džoni Voker je strašnim nokautom došao do pobede protiv Mika Parkina.
Njihova borba je završena u prvoj rundi, a Voker je do trijumfa stigao udarcem kolenom u glavu. Protivnik je odmah pao, a u prenosu su prikazane jezive, uznemirujuće scene njega na podu oktagona.
UFC borba, Džoni Voker i Mik Parkin Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Ona/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mikael Ona / Zuma Press / Profimedia
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Voker je za ovaj potez nagrađen bonusom od čak 100.000 dolara.
Pogledajte nokaut Džonija Vokera:
Bonus video:
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