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Arina Sabalenka, jedna od najboljih tenisrki današnjice, prisustvovala je UFC 333 događaju u Abu Dabiju.

Spektakl u MMA borbama održan je u Etihad Areni na ostrvu Jas, a Arina Sabalenka sedela je u prvom redu i kamere su je nekoliko puta zumirale.

Arina Sabalenka na UFC spektaklu u Abu Dabiju Foto: Printskrin/Instagram

Uživala sa drugaricom

Organizatori su bili ponosni što Arina Sabalenka gleda borbe u UFC, ali se komentator Džon Anik propisno izblamirao kada ju je oslovio sa "Arina Sabalenko". Beloruskinja je ovu grešku prihvatila sa osmehom i to joj nije pokvarilo dobro raspoloženje. Uživala je u borbama sa drugaricom Lolitom Lazarenkom, dizajnerkom.

Druga teniserka sveta i četvorostruka grend slem šampionka Arina Sabalenka pratila je glavne borbe večeri, između Petra Jana i Meraba Dvališvilija, te Aleksandera Volkanovskog i Movsara Jevlojeva.

Odmor u Emiratima

Druga teniserka sveta, koja koristi preko potreban odmor da prikupi snagu pred završni WTA turnir u Indijan Velsu sledećeg meseca, proteklog vikenda prisustvovala je UFC događaju u Abu Dabiju.

- Znate da tigrica voli dobru borbu - napisala je Sabalenka na Instagramu, uz fotografije na kojima uživa u akciji sa izuzetno atraktivnih mesta u "Etihad areni".

- Obožavam borbe - rekla je Sabalenka u video-snimku objavljenom na UFC-ovom Instagram profilu i dodala:

- Atmosfera je sjajna. Zaista uživam.

1/6 Vidi galeriju Arina Sabalenka na US openu Foto: Adam Stoltman / Alamy / Profimedia, Andrew Schwartz / Sipa Press / Profimedia, Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Završni turnir u SAD

Arina Sabalenka igraće peti put na završnom WTA turniru, nakon sezone u kojoj je ostvarila 47 pobeda i 11 poraza, uz osvajanje tri titule – uključujući dve uzastopne pobede na turnirima iz serije WTA 1000, u Indijan Velsu i Majamiju. Iako nikada nije osvojila završni turnir, dva puta je stizala do finala, 2022. i 2025. godine.

Beloruskinja je krajem septembra postala druga teniserka koja je obezbedila plasman na završni WTA turnir. Pored nje, u Indijan Velsu će igrati i Jelena Ribakina, Mira Andrejeva, Džesika Pegula, Koko Gof, Jelena Svitolina, Karolina Muhova i Linda Noskova. Završni WTA turnir počinje 8. i trajaće do 15. novembra.