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Bojković je do najvećeg i najznačajnijeg trijumfa u dosadašnjoj karijeri stigao na zaista impresivan način, brutalnim nokautom već u prvoj rundi nad znatno iskusnijim i renomiranim rivalom Lom-Alijem Eskijevim.

Ovaj trijumf doneo je srpskom borcu ogroman skok na globalnoj sceni i proboj među svetsku elitu lake divizije. Naime, na prestižnoj i merodavnoj platformi za rangiranje „FightMatrix”, Bojković je zauzeo visoko 89. mesto u svojoj kategoriji.

Nokaut Marka Bojkovića protiv Eskijeva Foto: Printscreen

O kakvom je podvigu reč najbolje svedoči podatak da je iza sebe ostavio neka izuzetno zvučna imena svetskog MMA sporta. 

Pored toga, Bojković je napravio ogromnu razliku i u odnosu na regionalnu konkurenciju, pre svega Miloša Janičića, kog je nadmašio za više od stotinu pozicija, s obzirom na to da se Janičić trenutno nalazi na 202. mestu pomenute liste.

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Vaso Bakočević pred FNC Izvor: Kurir