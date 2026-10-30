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Fedor Jemeljanenko, legendarni ruski borac, izneo je niz optužbi na račun Dejne Vajta, posle komentara UFC predsednika da je bivši šampion PRIDE-a tražio nenormalnu svotu novca za ugovor u najvećoj MMA organizaciji.

Čuveni teškaš Fedor Jemeljanenko važi za jednog od najboljih MMA boraca svih vremena, iako se tokom karijere nikada nije borio u UFC-u.

Fedor Jemeljanenko na konferenciji za medije Foto: Matt Davies / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac optužio Rusa

U jednom trenutku Fedor Jemeljanenko bio je na pragu potpisa za američku promociju, ali je u međuvremenu došlo do nesuglasica za pregovaračkim stolom, pa je cela priča otpala vrlo brzo. I to sve zbog nerazumnih zahteva Rusa, koji je, navodno, pored velike svote novca, tražio i udeo u vlasništvu UFC-a.

Vajt je nedavno objasnio zašto mu je drago što nikada nije potpisao ugovor sa Jemeljanenkom. Tvrdio je da bi za UFC bilo štetno da je Rus prihvatio ponudu, jer mu je organizacija nudila dosta novca.

- Nikada nismo uspeli da dogovorimo saradnju sa Fedorom. Ponudili smo mu ogroman novac, a onda smo se zahvalili Bogu što nas je odbio. Ne žalim zbog toga, iako smo silni želeli da ga potpišemo - izjavio je Dejna Vajt.

Dejna Vajt prvi čovek UFC organizacije Foto: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Dostojanstveni Fedor

Komentar UFC predsednika ubrzo se proširio u MMA krugovima, gde se već diskutovalo o ovoj temi, a sada je ruski borac odlučio da izađe u javnosti i ispriča deo svoje priče.

Kako je naveo, UFC promocija bila je neodlučna u tome da potpiše Rusa, ocenjujući da Vajt nije bio dobar pregovarač.

- Postoje različite vrste poslovnih ljudi. Neki su pristojni i puni poštovanja, a nekima ugovor uopšte nije potreban. Dovoljno je da se rukujete i oni će održati reč. Ali Dejna sada priča svakakve besmislice. Prvo me je želeo, a onda nije. Zatim se pokajao, a sada mu je drago što me nikada nije angažovao. Čovek priča jedno, pa stalno menja svoju priču. Jednostavno ne stoji iza svojih reči. Njegov način poslovanja mi se ne dopada. Legenda? Ako neko misli da je legenda, neka tako misli - rekao je Jemeljanenko za ruske medije.

1/9 Vidi galeriju Fedor Jemeljanenko Foto: TASS / Sipa USA / Profimedia, Matt Davies / Zuma Press / Profimedia, SBC

Fajt zbog novca



On je potom objasnio da je UFC pokazivao interesovanje za njega samo dok je imao važeći ugovor sa drugom organizacijom. Kada je postao slobodan borac, više nije bilo želje za daljim pregovorima.

- Nisam razumeo smisao njegovih postupaka. Došao je i rekao - "Želim da se boriš za mene." To je jasno stavio do znanja. Ali samo jednu borbu ranije bio sam slobodan borac. Nisam imao ugovor ni sa kim, a oni me nisu angažovali. To se dešavalo svaki put. Kada sam slobodan, nisu zainteresovani, a čim potpišem ugovor sa nekim drugim, počinju da stižu ponude. Ali ako već imaš ugovor, ne možeš da potpišeš drugi. U tom slučaju usledili bi pravni postupci - objasnio je Fedor.

Podsetimo, Fedor je poslednju MMA borbu odradio pre tri godine, kada je na Belator 290 priredbi izgubio od Rajana Bejdera nokautom u prvoj rundi. Taj poraz odvukao ga je od oktagona i više se neće boriti u MMA, dok je Rus ostavio mogućnost povratka borilačkom sportu kroz boks, gde planira da odradi borbu sa Frensisom Nganuom.