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Meč između Alekse Graso i Mejsi Barber bio je jedan od najzanimljivijih duela ženskog MMA programa na UFC priredbi u Sijetlu.

Ova borba koja je održana 28. marta 2026. godine i dalje se prepričava u MMA krugovima, kao fajt koji je obeležio godinu na izmaku u ženskoj konkurenciji.

Aleksa Graso i Mejsi Barber posle borbe u Sijetlu Foto: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Nokaut o kojem se priča

Aleksa Graso pobedila je nokautom u prvoj rundi. Meksikanka je pogodila Barberovu snažno levom rukom i završila borbu nokautom. Bio je to izuzetno važan trijumf za nju, jer se tako vratila u konkurenciju za vrh kategorije.

Treba istaći da su se Grasova i Barberova prvi put sastale 13. februara 2021. u UFC i da je tada slavila takođe devojka iz Meksika. Aleksa Graso bivša je šampionka UFC u muva kategoriji. Pojas je osvojila 2023. godine kada je senzacionalno u Las Vegasu savladala Valentinu Ševčenko polugom.

Veliki povratak

Mejsi Barber je pred meč protiv Grasove bila u velikom usponu i imala niz od sedam uzastopnih pobeda. Ovaj poraz bio je bolan za Amerikanku, jer je prekinula veliki pobednički niz, posebno zato što je prethodno prošla kroz ozbiljne zdravstvene probleme i dugu pauzu.

Za Grasovu je to bio veliki povratak posle poraza od Natalije Silve. Pokazala je da i dalje može da bude izuzetno opasna protiv najboljih borkinja kategorije.

Aleksa Graso rođena je 9. avgust 1993. u Gvadalahari u Meksiku. Visoka je 165 centimetara. Odrasla je u porodici koja je bila blisko povezana sa borilačkim sportovima. Njen otac Luis učio ju je osnovama boksa, dok je njen stric Fransisko Pančo Graso bio profesionalni bokser i MMA borac. On je postao i njen glavni trener.

1/9 Vidi galeriju Aleksa Graso Foto: Printskrin/Instagram

U UFC punu deceniju

Zanimljivo je da je od malih nogu bila uključena u rad porodične teretane. Pomagala je na recepciji i oko održavanja prostora, a kasnije je počela da trenira i podučava decu. Aleksa Graso se sa 16 godina bavila se amaterskim boksom, a tokom tinejdžerskih dana počela je da se takmiči i u džiju-džici.

Profesionalni MMA debi imala je u decembru 2012. godine i pobedila nokautom za svega 15 sekundi. Potom je nastupala u organizaciji Invicta FC, gde je stekla reputaciju jedne od najtalentovanijih mladih borkinja iz Meksika. U UFC je stigla 2016. godine. Do sada u karijeri ima skor od 18 pobeda, pet poraza i jedan nerešen meč.

Prema UFC izveštaju od 8. septembra 2026, Aleksa Graso je posle pobede nad Mejsi Barber nastavila povratak ka vrhu, pošto je savladala i Manon Fioro jednoglasnom odlukom sudija 12. septembra 2026. godine.