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Ovoga puta srpskog borca čeka izuzetno ozbiljan test, pošto će mu rival biti 15. rangirani izazivač Kevin Holand, prekaljeni borac sa čak 29 nastupa u najjačoj svetskoj MMA organizaciji.

U susret okršaju u kultnom Medison Skver Gardenu, Medić je u razgovoru za „Full Send MMA“ izneo očekivanja pred predstojeći meč, ali se osvrnuo i na jednog od vodećih boraca velter divizije, Ijana Mačada Gerija, o kome u prošlosti nije imao preterano lepe reči.

"Čvrst je i veoma izdržljiv borac. Iskusan je, pobedio je mnogo kvalitetnih protivnika i svestan sam svega toga. Spreman sam za ono što me čeka. Znate kako prolaze oni koji mnogo pričaju. Obično dobiju udarac po faci“.

Srbin čvrsto veruje da poseduje snagu da nokautira Holanda, podsećajući da je i u prošlosti već pronalazio put do prekida protiv boraca koji su važili za izuzetno izdržljive i čvrste na udarce.

1/5 Vidi galeriju Uroš Medić u borbi protiv Džefa Nila Foto: Justin Renfroe / Zuma Press / Profimedia, Justin Renfroe/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

"Već sam pobeđivao momke koji nikada ranije nisu bili nokautirani. Omar Morales nikada nije bio nokautiran, a sada više nije u UFC-u. Isto važi i za Metjua Semelsbergera, kojeg pre mene niko nije nokautirao, a ni on više nije deo organizacije. Ne znam da li je Tim Mins ranije bio nokautiran jednom ili najviše dva puta. Bilo je mnogo takvih boraca koje niko ranije nije uspeo da nokautira, a ja sam ih slao na pod.

Nezaobilazna tema bio je i Ijan Mačado Geri, koji je prihvatio meč protiv slabije rangiranog Jaroslava Amosova. Medić ranije nije štedeo kritike na račun irskog borca, ali je ovoga puta otvoreno priznao da je Geri svojim partijama u oktagonu zaslužio znatno veće poštovanje.

"Moramo da mu odamo priznanje, zaslužio je to. Bori se protiv veoma teških protivnika i njegov niz je neverovatan. Gubio je odlukom sudija od nekih od najboljih boraca u kategoriji. Mislim da niko ne može ništa loše da kaže o njegovim borilačkim kvalitetima. Kritike se uglavnom odnose na način na koji se ponaša van oktagona".