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Veliki skandal potresao je borilački svet, pošto je bivši UFC šampion Merab Dvališvili doživeo fizički napad za koji direktno krivi braću Usmana i Umara Nurmagomedova i njihovu pratnju u Abu Dabiju.

Oglasivši se na društvenim mrežama, Gruzin je izneo niz teških tvrdnji, navodeći da se u lobiju hotela stvorila grupaod dvadesetak ljudi. Iako je u Emirate doputovao isključivo radi rvačkog spektakla sa Marlonom Moraesom, borba je ostala u dubokoj senci incidenta.

Kako tvrdi Dvališvili, napadači su njemu i drugu mučki prišli s leđa, nasrnuvši na njih iznenada i bez ikakvog povoda.

Posebnu oštricu uputio je Umaru, istakavši da je sramotno i kukavički jurišati tolikom brojčanom silom na dvojicu momaka. Braći Nurmagomedov je na kraju jasno stavio do znanja da, ukoliko žele da mere snage, to treba da učine po pravilima, lice u lice i u sportskim okvirima.

1/5 Vidi galeriju Borba za UFC titulu u bantam kategoriji Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

- Usman Nurmagomedov i njegovo društvo su nam prišli s leđa i počeli da udaraju. Obezbeđenje me je držalo dok su nas oni šutirali na podu - rekao je Mereb.