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Danas se dogodio ogroman skandal, pošto je bivši UFC šampion Merab Dvališvili doživeo fizički napad za koji direktno krivi braću Usmana i Umara Nurmagomedova i njihovu pratnju u Abu Dabiju.

Oglasivši se na društvenim mrežama, Gruzin je izneo niz teških tvrdnji, navodeći da se u lobiju hotela stvorila grupa od dvadesetak ljudi. Iako je u Emirate doputovao isključivo radi rvačkog spektakla sa Marlonom Moraesom, borba je ostala u dubokoj senci incidenta.

Borba za UFC titulu u bantam kategoriji Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kako tvrdi Dvališvili, napadači su njemu i drugu mučki prišli s leđa, nasrnuvši na njih iznenada i bez ikakvog povoda.

Društvene mreže u međuvremenu su preplavili snimci iz drugog ugla ovog žestokog obračuna, na kom se kristalno jasno vide svi jezivi detalji makljaže.

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