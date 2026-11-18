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Srpski MMA borac Uroš Medić nije napredovao na listi najboljih boraca u velter kategoriji posle nerešenog meča sa Kevinom Holandom.

Šta više, Uroš Medić je pao za jednu poziciju i sada se umesto na devetoj, nalazi na desetom mestu rang liste u UFC.

Kevin Holand i Uroš Medić posle meča u UFC Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia

Pojas kod Mahačeva

Zanimljivo, Kevin Holand je mnogo dobio posle borbe sa Urošem Medićem, jer je napredovao za šest pozicija i sada se nalazi na devetom mestu. Baš onom koje je zauzimao srpski borac, koji je tako pao na desetu poziciju.

Ovaj pad Uroša Medića na listi u velter kategoriji UFC ne utiče previše na njegov status u prestižnoj organizaciji. Srbin je i dalje među prvih deset na svetu. Prvi na listi je Karlos Prates, a zatim slede Jan Mačado Gari, Majkl Morales, Džek Dela Madalena, Šon Brejdi, Gabrijel Bonfim, Belal Muhamad i Majk Malo. Šampionski pojas u UFC je u rukama Islama Mahačeva.

1/12 Vidi galeriju Uroš Medić i Kevin Holand Foto: Caleb Bowlin / Getty images / Profimedia, Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš kipti od besa

Uroš Medić je na platformi X objavio dugu poruku u kojoj tvrdi da je on bio bolji u meču protiv Holanda. Srbin je poručio da ne postoji svemir u kojem ga Holand pobjeđuje, te da Amerikanac nije bežao po kavezu, bio bi nokautiran.

- Evo vam nečega za razmišljanje, ljudi. Da je Kevin Holand pobedio u borbi, onda bi zaista pobedio. Da je Kevin Holand hteo da se bori, umesto što je bežao i "igrao se" u ringu, bio bi nokautiran. A da nije preuveličavao onaj faul, izgubio bi odlukom sudija. Ne postoji univerzum u kojem bi me Kevin Holand pobedio u borbi - napisao je Medić i dodao:

Povređen u oktagonu

- Borio sam se užasno – rovit, povređen – pa sam ga ipak pobedio. Pristao sam na borbu sa momkom koji je rangiran pet mesta ispod mene, jer ne bežim od borbe. On je veoma nezgodan i neklasičan borac, koga je nemoguće nokautirati i koji se kreće na tako čudan način, da to često dovodi do penala protiv njega. Postoji razlog zašto često dobija udarce u međunožje – i nije stvar u tome da ima velika muda. Samo ti nastavi da glumiš i izvlačiš penale, Keve, možda tako stigneš i do titule!

Kevin Holand je odgovorio samo jednom rečenicom:

- Uradio si manje od mene, pa si izgubio borbu.