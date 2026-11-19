KONOR MEKGREGOR ŠOKIRAO PLANETU: Dao 400 zaposlenih slobodan dan, a razlog je potpuno neverovatan
Slavni Irac odlučio je da napravi nesvakidašnji potez i svim zaposlenima u svojim kompanijama pokloni slobodan dan, i to zbog izlaska dugo iščekivane video-igre GTA VI.
Mekgregor, koji je pored borilačke karijere izgradio i ozbiljno poslovno carstvo, svoju odluku objavio je u sredu uveče na društvenoj mreži Iks, svega nekoliko sati pre nego što je popularna igrica postala dostupna.
Kako je sam naveo, njegove kompanije zapošljavaju oko 400 ljudi širom sveta, raspoređenih u različitim državama i na nekoliko kontinenata. Međutim, za sve njih važilo je isto pravilo – tog dana nema posla!
Irac je svoju odluku saopštio na prilično zanimljiv način:
„U čast izlaska GTA sutra, obaveštavam ceo svoj tim, 400 ljudi u različitim državama i na različitim kontinentima, da sutra imate slobodan ceo dan! Uživajte u igri! Vaš prijatelj, šef Konor Mekgregor Senior“, napisao je nekadašnji UFC prvak.
Ipak, Mekgregor nije samo želeo da obraduje svoje zaposlene, već je pokazao da je i sam veliki ljubitelj popularnog serijala.
Nedugo nakon objave, podelio je snimak svog gejming kutka, a na ekranu se jasno videlo odbrojavanje do trenutka kada će GTA VI konačno postati dostupan.
Tako je jedan od najpoznatijih MMA boraca na svetu pokazao da čak ni poslovne obaveze i stotine zaposlenih nisu prepreka kada je u pitanju izlazak igre koju je dugo čekao.