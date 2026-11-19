Slušaj vest

Slavni Irac odlučio je da napravi nesvakidašnji potez i svim zaposlenima u svojim kompanijama pokloni slobodan dan, i to zbog izlaska dugo iščekivane video-igre GTA VI.

Mekgregor, koji je pored borilačke karijere izgradio i ozbiljno poslovno carstvo, svoju odluku objavio je u sredu uveče na društvenoj mreži Iks, svega nekoliko sati pre nego što je popularna igrica postala dostupna.

Kako je sam naveo, njegove kompanije zapošljavaju oko 400 ljudi širom sveta, raspoređenih u različitim državama i na nekoliko kontinenata. Međutim, za sve njih važilo je isto pravilo – tog dana nema posla!

Irac je svoju odluku saopštio na prilično zanimljiv način:

„U čast izlaska GTA sutra, obaveštavam ceo svoj tim, 400 ljudi u različitim državama i na različitim kontinentima, da sutra imate slobodan ceo dan! Uživajte u igri! Vaš prijatelj, šef Konor Mekgregor Senior“, napisao je nekadašnji UFC prvak.

Ipak, Mekgregor nije samo želeo da obraduje svoje zaposlene, već je pokazao da je i sam veliki ljubitelj popularnog serijala.

Nedugo nakon objave, podelio je snimak svog gejming kutka, a na ekranu se jasno videlo odbrojavanje do trenutka kada će GTA VI konačno postati dostupan.

Tako je jedan od najpoznatijih MMA boraca na svetu pokazao da čak ni poslovne obaveze i stotine zaposlenih nisu prepreka kada je u pitanju izlazak igre koju je dugo čekao.