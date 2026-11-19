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Taman kada je spektakularnim nokautom izborio mesto pod okriljem UFC organizacije, stigle su vesti koje bi mogle ozbiljno da ugroze njegovu dalju karijeru.

Prema pisanju američkih portala „MMA Fighting“ i „MMA Junkie“, Atletska komisija Nevade izrekla mu je privremenu suspenziju nakon što je njegov doping-uzorak bio pozitivan na 19-norandrosteron, metabolit anaboličkog steroida nandrolona.

Kavalkanti je prethodno napravio pravi haos na „Dana White's Contender Series“, gde je 15. septembra demonstrirao silu i za svega minut i 38 sekundi nokautirao Oskara Ravela. Njegov nastup oduševio je čelnike UFC-a, pa mu je predsednik organizacije Dana Vajt ponudio ugovor.

Ipak, radost zbog velikog uspeha nije dugo trajala. Samo dva meseca kasnije stigle su informacije o pozitivnom doping-testu, zbog čega će Brazilac morati da sačeka okončanje postupka pred komisijom. U međuvremenu, njegov status u najjačoj MMA organizaciji sveta nalazi se pod znakom pitanja.

Nakon što je vest odjeknula u američkim medijima, oglasio se i njegov menadžer Lukas Lutkus, koji je ponudio objašnjenje za prisustvo zabranjene supstance u organizmu borca.

Prema njegovim tvrdnjama, nandrolon je korišćen u okviru medicinskog tretmana zbog ozbiljne povrede desnog kolena. Kavalkanti je, navodno, imao pucanje medijalnog meniskusa i oštećenje hrskavice, zbog čega je primao terapiju.

Lutkus se pozvao na medicinsku dokumentaciju, prema kojoj je Brazilac od 21. februara do 7. marta 2026. godine primio tri injekcije nandrolona, svaku u dozi od 25 miligrama.

Menadžer je istakao da je njegov klijent u tom periodu bio fokusiran na oporavak i pripremu za nastup u Evropi, te da nije mogao da predvidi da će nekoliko meseci kasnije dobiti priliku da se bori za UFC ugovor.

Takođe je naveo da je primena nandrolona ranije prijavljena UFC-u i da, prema njegovim tvrdnjama, nije bilo nikakvog pokušaja skrivanja terapije.

Ipak, konačnu odluku o ovom slučaju doneće nadležna komisija, a do tada će Kavalkanti ostati pod privremenom suspenzijom.

BORIO SE I U BEOGRADU

Igor Kavalkanti dobro je poznat ljubiteljima MMA sporta u regionu, pošto je nastupao i u organizaciji FNC.

Njegov prvi nastup u ovoj organizaciji dogodio se na FNC 25 u Varaždinu, kada se borio za titulu velter kategorije protiv tadašnjeg šampiona Kamila Kraške. Brazilac je tom prilikom poražen gušenjem.

Priliku za popravni dobio je na FNC 31 u Beogradskoj areni, gde je pokazao potpuno drugačije lice i tehničkim nokautom savladao Mareka Jakimoviča.

Tako je posle poraza u borbi za titulu uspeo da se vrati na pobednički kolosek, a potom je stigao i do velike prilike u UFC-u. Međutim, sada se umesto novih borbi suočava sa ozbiljnim problemom koji bi mogao da mu zakomplikuje nastavak karijere.